集結陳嘉樺（Ella）、周湯豪、坤達及田一德擔任導師的男團選秀節目《原子少年》，播出後隨即引爆話題，7月17日總決賽賽果出爐，冠軍由高胥崴、高有翔、吳昱廷、唐立杰、蔡承祐、小孩、金雲組成的「天王星」奪得，成功獲得出道機會。而該節目自4月開播以來，在電視與網路、新媒體等平台播出，皆創下極高的收視，接連舉辦的兩場演唱會，門票也立即完售，演唱會周邊更引發搶購熱潮，下月將在TICC舉辦大型演唱會，只能說《原子少年》不僅暨吸睛、更吸金。

《原子少年》剛播出時，有不少許多參賽者如白紙一張，完全無演出經驗。（圖／趙文彬攝）

成功引起話題與高收視的《原子少年》，在日前也出現在文化部影視及流行音樂產業局公布「流行音樂新媒體應用節目計畫補助案」獲補助名單裏面，《原子少年》製作公司野火娛樂製作有限公司，以「111年流行音樂新媒體應用節目計畫補助案-原子少年ATOM BOYZ」入選，獲得了1千萬元的補助。

《原子少年》製作公司野火娛樂製作有限公司獲得文化部1千萬元的補助。（圖／翻攝自文化部網站）

此外，早在6月《原子少年》舉行首場演唱見面會《原力覺醒 ◆ 行星初現》，其中VVIP區更是要價5888元，但1千張實體門票約1分半鐘左右就售罄，人氣超越許多線上歌手。門票秒殺的同時，售票社團也傳出一張票喊價至3萬，令官方緊急發布限時動態，呼籲不要多花錢購買黃牛票。買不到票的粉絲紛紛敲碗加場，希望一睹少年風采。

《原子少年》參賽者與多位明星導師合作話題不斷。（圖／TVBS提供）

而7月16日的加場演唱會同樣造成秒殺，為了讓更多粉絲能夠參與難得的演出，更加開線上場購票，吸金再吸金。誇張的是才短短兩個月，原子少年將在下月13、14日再開演唱會，而且是在正式歌手級的台北國際會議中心TICC 開唱，票價從1080到3280元不等，同時也開放給無法到現場貨搶不到票的粉絲799元的「線上直播」限定場，不錯過任何看到偶像魅力的機會，而特別的是，這場演唱會上也特別列出「指導單位文化部」。

至於鐵粉必收的演唱會周邊，首場見面會就推出了4類商品，包括：「 我全都要原子星團 / 手機支架」分為8顆的1200、與天水土木原子星系4顆的800元、地火金海原子星系4顆800元共3種；以及350元的「 少年袋著走 / 帆布側背包」； 「圈粉的少年 / 掛繩證件套」要價350元，與同樣也是350元的「照亮原子能量 / 應援手燈」；粗估全收就要1850元 。

還未正式出道的《原子少年》舉辦演唱會入場門票都快速完售，八月中又將舉辦大型售票演唱會。（圖／翻攝自原子少年臉書）

由於是限量商品，加場演唱會則另外推出了分別有2顆400元、4顆750元的「浩瀚原子星團 / 氣囊手機支架」 ；與「晴天雨天在你身邊 / 自動摺疊傘」要價550元；此外還有各要價350元的「 一卡在手即刻擁有 / 限定款一卡通」、「讓少年陪著你 / 掛繩證件套」、「征服宇宙能量 / 應援手燈」，以及550元的「星球聯盟肌膚覺醒 / Der ZÖMAR 聯名盲盒小卡蒐藏套組」，種類相當多元，而整組收齊也要2900元。

看準《原子少年》商機無限，據了解少年們日前決賽結束後，早已個個馬不停蹄投入各項搶錢工作，包括寫真、演唱會、代言滿滿。而官方臉書粉專也在日前宣布「2022年原子舞蹈培訓營」開始招生，並以原子少年以及原子老師為號召，「想要成為擁有才藝的少男少女嗎？不只要提升你的唱跳能力，更要從營隊裡選拔未來潛力選手！」一個梯次5天共12堂課，外加老師驗收，全課程收費8000元。

《原子少年》不斷推出周邊商品，讓粉絲可以盡情收藏。（圖／翻攝自原子少年臉書）

《原子少年》將80位少年們以太陽系8大行星為名分組競賽，13集的節目中進行5輪賽制，並採取滅團淘汰制度，最後選出冠軍團、人氣團出道。最後是「天王星」、「金星」、「水星」、「地球」4團進入總決賽，而「天王星」更以〈Yolo〉優異唱跳，以1.2分險勝「地球」，成為冠軍團。原地出道的7位團員，隔天就成為手遊的「楓潮大使」代言人，也將於8月推出遊戲合作單曲，堪稱商機無限大。

《原子少年》今夏還推出「原子舞蹈營」，預計將會吸引廣大有星夢的少男少女加入。（圖／翻攝自原子少年臉書）

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