韓國開始與疫情共存後，許多大型表演活動終於在今年陸續恢復，其中深受年輕人喜愛的「Waterbomb」如火如荼進行中；「Waterbomb」23日在大邱的Daegu Stadium清涼舉行，男星朴載範是表演嘉賓之一，當他在台上唱跳時發現台下有異樣，原來有歌迷昏倒，他當下直接要求停止音樂並請保全去救人，畫面曝光讓全網都被暖暈，大讚他真的非常帥氣。

近日在韓國各地舉辦的「Waterbomb」演唱會，除了會有許多藝人上台表演外，台下觀眾還能拿著水槍互相潑水，能夠清涼地享受音樂，受到年輕人喜愛，每一場幾乎都吸引上萬人參與；豈料，23日「Waterbomb」在大邱Daegu Stadium舉辦時出狀況，男星朴載範超強危機處理掀起熱烈討論。

朴載範表演一半時注意到台下有狀況。(圖/ 摘自YouTube影片@syaaa)

當天朴載範一連表演13首經典歌曲，在唱到第8首〈Solo〉時他注意到左側觀眾區有狀況，看了幾眼立刻轉身讓工作人員把音樂關閉，接著用麥克風直接對台下保全說，「那裡怎麼了嗎？好像出了什麼事情」，台下有熱心觀眾大喊「有人昏倒了」。

沒想到朴載範請保全上前關切歌迷後並沒有馬上繼續表演，反而貼心呼籲其他台下觀眾，「這種狀況（昏倒）的確很有可能，大家有不舒服或口渴可以向工作人員要水，玩樂重要也要注意身體」，在確認昏倒歌迷沒事後，他才繼續表演；事後該影片立刻被網友瘋傳，超優質危機處理引起熱烈討論，「那天在現場，朴載範真的非常帥氣，又愛上他了」、「這才是真正寵粉的明星會注意到的啊」。