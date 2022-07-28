盧廣仲（左）與恩師鍾成虎在記者會上倒香檳預祝演唱會順利成功。（陳俊吉攝）

盧廣仲今宣布12／3攻蛋，再次挑戰一日早場和晚場。（陳俊吉攝）

盧廣仲今宣布12／3攻蛋，再次挑戰一日早場和晚場。（陳俊吉攝）

盧廣仲今（28日）舉辦「勵志的早晨 勵志的夜晚」小巨蛋演唱會記者會，宣布將於12／3六度攻蛋，再次挑戰從早唱到晚的瘋狂紀錄，他將在一天連唱兩場，分別是09：53 早安場以及19：33 晚安場。

盧廣仲出道14年，一步一腳印成為「三金新天王」，他2010年首次站上台北小巨蛋時，就以「Good Morning＆ Good Evening」為主題，成為首位挑戰一日演唱早場和晚場的歌手。他回想當時情景說，上次唱完之後回家兩天都睡不著，現場能量很強大，他一直希望再復刻一次，讓大家再感受這麼正向勵志的演唱會。

這次他再度挑戰自己，選擇早上9：53開唱，比上次提早7分鐘，他提醒歌迷們不要賴床，被問到自己要幾點起來開嗓？他自信說：「我好像不用開嗓，我最近有在家吃維他命C跟做伏地挺身，就是為了維持早上9點能有黃鶯出谷的狀態。」他每天做伏地挺身至少100下，一口氣做20下，一天會做好幾次，他也會在家搽地當運動，並且每天吃維他命C，一天吃5000毫克以上。

談到早安場跟晚安場內容，盧廣仲表示，很多媽媽歌迷都很感謝有早上場，並預告早上場跟晚上場內容「會有微調」。至於嘉賓人選？他笑說還沒想到，「如果有人能來參加早安場，他就是我一輩子的好朋友。」

特別的是，本次演唱會團隊「添翼演出製作」將打造360度環形舞台，讓他與歌迷近距離互動，還祭出佛心票價380元，盧廣仲看到曾問同事「寫錯嗎？」表示最近通膨，真的是共體時艱。

由於今晚是農曆7月鬼門開，被問到是否有靈異經驗？盧廣仲坦言，住飯店時曾看過「黑影翻筋斗」，有一次在飯店「快要天亮的時候，看到床角有黑影，翻筋抖跳到我身上」，當下他大喊：「喂！」然後黑影就散開，後來他一直相信世界上除了看得見的東西，也有看不見的東西。

他的恩師鍾成虎今也在台上與他一起倒香檳，鍾成虎說，「廣仲的秘密武器，是他的赤子之心，帶來很多好玩的東西，希望歌迷來看演唱會，看完早場神清氣爽，看完晚場香甜入夢。」盧廣仲 14 週年 勵志的早晨 勵志的夜晚 台北小巨蛋演唱會售票連結：https://pros.is/4ch673