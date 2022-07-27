周興哲宣布將在11月赴美國開唱。（星空飛騰提供）

周興哲10月21日將5度攻蛋，連3天舉辦「Odyssey旅程」演唱會。他27日宣布將在11月5、6日分別在美國洛杉磯、聖荷西舉辦「周興哲世界巡迴演唱會」，並預告接下來五大洲都有開唱計畫，感謝粉絲一路陪伴，更向歌迷們喊話，「請等等我，我馬上來，我愛你們！」

周興哲將首度赴美國開唱，心情興奮激動，憶起當初因為在美國讀書時期，才開始萌生當歌手的夢想，「真的是很大的夢想成真，是個里程碑」。他近日看到各城市的粉絲在敲碗演唱會，包括紐約、倫敦、巴黎、溫哥華等，表示希望都有機會能去當地跟粉絲見面互動，會請公司會盡力去協調，他所屬「星空飛騰」國際娛樂昨回應，後續會再釋出全球其他場次，請大家耐心等候。

他日前推出新歌〈最後一堂課〉MV，這首歌同是夯劇《媽，別鬧了！》片尾曲，一釋出隨即空降4個音樂串流平台的排行榜冠軍，更登上YouTube音樂發燒排行，大秀高人氣，他目前正投入個人訓練、彩排，將在9月赴新加坡辦2場萬人演唱會，之後再返台籌備小巨蛋演出，行程滿檔。