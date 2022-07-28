王仁甫拍攝影片分享運動瘦身。（芹仁PlayWhat提供）

王仁甫（右）欲強迫季芹公開腰圍，遭到拒絕。（芹仁PlayWhat提供）

娛樂圈恩愛夫妻王仁甫和季芹經營的Youtube頻道《芹仁PlayWhat》，分享家庭生活與多支攀登百岳的影片受到粉絲歡迎，兩人健康形象也深植人心。隨著王仁甫所屬團體5566的演唱會在即，愛吃美食的王仁甫也開始展開減肥計畫，他就在新上線影片公開他的瘦腰秘訣，透露他和兒子小YA一起騎單車從宜蘭頭城來回新北市貢寮，加上平日運動與節食的努力，也讓他成功甩下脂肪，宣告體重已減少5公斤，腰圍更是少於男性標準值90公分，來到86公分讓他離在演唱會勁歌熱舞再近一步。

曾自嘲是「胖索爾」的王仁甫，隨著5566的20周年演唱會受到新冠肺炎疫情影響延期，但如今隨著疫情趨緩，離演唱會的日子也越來越近，讓王仁甫積極展開減重計畫，希望屆時能以最佳狀態與粉絲見面。愛妻季芹也不斷提醒他，自己的節目有說過，腰圍過粗代表內臟脂肪過多，會讓身體處在慢性發炎狀態，容易引起代謝症候群，男性腰圍要小於90公分，可減少三高慢性病、心血管疾病與中風發生機率，希望王仁甫能一直保持健康身體，才能更長久地陪伴家人。

王仁甫也分享自己瘦腰秘訣，除了平常去爬山踏青外，就是維持正常的飲食，與增加運動量來降低內臟脂肪及體脂肪，最新的《芹仁PlayWhat》影片中，就可看到他帶著兒子小YA一起騎單車5小時，挑戰從頭城到貢寮來回60公里的路程，回家後季芹馬上驗收老公，要他脫掉上衣再量一次腰圍，結果驗證王仁甫這些日子以來的努力，體重已減少5公斤，腰圍也只有86公分，並表示他要繼續努力讓粉絲在演唱會上看到「不一樣的王仁甫」。

不只王仁甫為演唱會積極瘦腰，季芹也響應千禧之愛健康基金會提倡的89量腰日，拿出「健保快易通APP」，夫妻倆定期量腰圍，並將數值記錄在健保快易通中的健康存摺當中，呼應「腰圍八九十，健康常維持」的目標。季芹也表示自己會努力維持健康，結果引來王仁甫當場拿起量尺，要確認老婆的腰圍是否有符合女性標準小於80公分，讓她趕緊阻止老公，不要將女明星的秘密外洩。