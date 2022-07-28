梅峰農場配合活動舉辦「夏日特展－球根秋海棠」，是國內難得一次能飽覽上百品種球根秋海棠的地方。（民眾提供）

傳統24節氣「大暑」後，各地氣溫飆高！南投縣仁愛鄉台大梅峰農場，正舉辦「在地蔬食」活動，海拔2100公尺的山區涼爽很適合避暑。副場長李美玲指出，園區配合活動還舉辦「夏日特展－球根秋海棠」，繽紛的花朵與特殊紋路的葉片，賞花、觀葉各擁情趣，讓遊客身處境中流漣忘返。

台大梅峰農場是台大農學院附設山地實驗農場，在合歡山風景線清境與鳶峰之間，是典型高山型溫帶氣候區，氣候宜人、景色優美。可欣賞千奇百怪的花卉植物外，還有提供生態教學的戶外實驗室。園區正舉辦「在地蔬食」活動，讓遊客免預約，現場購票入場享受高山的清涼。

梅峰農場園區有機栽種高麗菜、夏南瓜及多種小葉菜類成熟，避暑、賞景外，遊客還能下手親自採摘，將健康的有機蔬菜帶回家品嘗。希望透過「吃在地、食當季」的綠色飲食概念，帶民眾參與從產地到餐桌的連結，認識友善環境的農業耕作，也有機會體驗親手採摘有機蔬菜的樂趣。

李美玲表示，目前配合活動舉辦「夏日特展－球根秋海棠」，園區內精心培育10多年的球根秋海棠，是國內難得一次能飽覽上百品種球根秋海棠的地方；並分為觀花、觀葉兩大類型，秋海棠的花朵有紅、白、黃、橘、粉紅或是雙色混搭，色彩相當豐富。

李美玲指出，球根秋海棠通常花朵為每3朵為1組，中間雄花，兩側雌花，是植物界「一夫二妻」的實例。觀葉類型的葉片斑紋、形狀、顏色多變，有鐵十字、牛排、蝸牛、筋斗雲、睫毛等，因十分相似該物體而得名，饒富其趣，暑假期間正是球根秋海棠最佳觀賞季節。