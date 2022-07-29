22022壬寅年雞籠中元祭邁入第168年，28日深夜11時30分在基隆開基老大公廟舉行「開燈夜」儀式。（陳彩玲攝）

22022壬寅年雞籠中元祭邁入第168年，28日深夜11時30分在基隆開基老大公廟舉行「開燈夜」儀式。（陳彩玲攝）

2022壬寅年雞籠中元祭邁入第168年，28日深夜11時30分在基隆開基老大公廟舉行「開燈夜」儀式，基隆市長林右昌、立委蔡適應和今年輪值主普黃姓宗親會主委黃丁風等人，共同點亮上千盞光明燈，迎接老大公及諸位好兄弟返回人間享受供養，並宣告為期1個月的中元祭正式展開。

林右昌表示，鷄籠中元祭傳承至今，已邁向第168年，期許今年的祭典活動，如同這個特別的數字，一切順利舉辦。他提及，今晚舉行中元祭的第一個祭典科儀「開燈夜」，在老大公廟點亮上千盞「普度公燈」，照引「好兄弟」返回陽間接受供養。

鷄籠中元祭為文化部指定第一號國家無形文化資產，每年由各姓氏宗親會輪流主普，隨著疫情趨緩，今年度恢復原有規模。文化局長陳靜萍表示，「開燈夜」儀式後，將展開一系列科儀，包括明日老大公廟「開龕門」，以及8月9日重頭戲「開燈放彩」，以及8月11日放水燈遊行與施放水燈頭活動，邀請民眾共襄盛舉，同時也會提供5場次的直播服務，可透過線上觀看。

陳靜萍說，開基老大公廟開燈夜俗稱「起燈腳」，當普度公燈亮起，即象徵照亮老大公及好兄弟返回陽間的道路，公燈將維持1個月不中斷，直到8月27日關龕門。