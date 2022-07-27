本周五是農曆七月「鬼門開」，根據民俗說法，好兄弟會在鬼門開時重返陽間，因此鬼月期間，無論做什麼事都要小心，以免觸碰到禁忌。命理專家小孟老師在臉書粉專分享，鬼月有5種飲食容易招陰，包括生魚片、鴨蛋及梨子等，另外，民眾千萬別為了消暑而含冰塊，因為容易遇水鬼。

1、 不要吃生魚片

鬼月盡量少吃生魚片，因為好兄弟特別喜歡血腥的食物，若去溯溪或山上烤肉，避免活抓生的海鮮炭烤，可能會吸引好兄弟聞「肉」而來。

2、 梨子

鬼月晚上最好不要吃梨子，俗語說「招梨來」（招你來），晚上吃梨容易招來好兄弟，而且據說在鏡子前吃梨子，還容易看見好兄弟。

3、 鴨蛋

鴨蛋在民俗活動上，通常會被放在碗裡，並插上筷子做為腳尾飯，因此鬼月吃鴨蛋容易招陰，另外，古人在墳前祭拜完後，會將鴨蛋殼撒在墳墓上，並對死者說：「等鴨蛋孵出小鴨再回來吧！」，所以閩南有句話是「到蘇州賣鴨蛋」，因此鬼月不要吃鴨蛋。

4、 不要插筷子吃飯

鬼月吃飯時，不要將筷子插在飯上，此舉就像把香插在香爐上，容易招來好兄弟，尤其小朋友吃飯時，最喜歡把筷子插在飯上，家長在鬼月時要格外注意。

5、不要含冰塊

鬼月期間不要含冰塊，因為去除冰塊兩字左側部首會變「水鬼」，若住家離河堤或海邊很近，就容易引誘水鬼靠近，而且夏天天氣炎熱，民眾多半都會想含冰塊消暑，務必要謹慎。