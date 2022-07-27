本周五（7/29）就要鬼門開，命理專家小孟老師在臉書粉專發文，表示有4個星座的人在鬼月財運很旺，其中天秤座的事業運突出，有機會轉職獲得不錯的工作；巨蟹座桃花運旺，可透過散發魅力獲取財富；金牛座偏財運不錯，中獎機率高；獅子座則適合買房、換房，有機會入手划算的房子。

TOP4：天秤座

鬼門開後，天秤座的績效會變好，財運也不斷好轉，有業績蒸蒸日上的機會；此外你的工作運大開，如果想要換工作也會有好運氣，想要轉職的朋友可以在這段時間尋找，說不定就能得到不錯的機會。

TOP3：巨蟹座

金星進入巨蟹座，使你在鬼月變得非常迷人，金星的能量也能加速提升你的財運，不但桃花運十足，還可以藉由散發魅力獲取財富、累積人脈，這樣的好運還會從鬼門開一直延續到鬼門關。

TOP2：金牛座

鬼門開後，天王星加速移入金牛座的本命宮，使你的財運噴發，能夠快速進財，抽獎、大樂透等運氣非常旺，很有機會得獎，但也要當心錢財來得快、去得也快，建議最好找人幫忙保管。

TOP1：獅子座

太陽與水星進入獅子座的本命宮，水星又加速進入財帛宮，假如想要投資房地產，千萬不要害怕鬼月習俗，說不定能買到很划算或有機會增值的房子；另外火星落在外出宮，表示你在鬼月的外出運很好，建議可以出門走走，到老街或離島旅遊，都是不錯的選擇。