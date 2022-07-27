是人都會有感情，遇到喜歡的人當然會希望能跟對方好好的談一場戀愛，因此不少人對桃花多抱有很大的憧憬，然而桃花多也有多的煩惱，且若是這些桃花都是「爛桃花」的話，根本就讓人無法開心起來，而以下就為大家介紹「爛桃花爆多」的3個星座，他們對愛的渴望和對自身的不自信都極容易吸引爛桃花上門，因而錯失了遇到正緣了機會，一起來看看有哪些星座上榜吧！

⭐巨蟹座

巨蟹座的大家對於愛情懷抱著很大的渴望，他們在遇到不好的對象時，總會不斷催眠自己要相信對方會改過自新，且巨蟹座們對於自己的不自信，也會導致爛桃花們找上門，而如此的循環也造就了巨蟹座們的爛桃花越來越多，即便是遇到好桃花，也會因為巨蟹放任的態度而轉壞的。

⭐射手座

射手座的個性常讓爛桃花有機可乘。(圖/翻攝自觸mii)

射手座的大家異性緣本就佳，桃花的數量也比大家多出了許多，然而射手座們也因為開朗、健談的個性，常常搞不清楚友情和愛情間界線，讓大家認為他們是在灑網捕魚，而這也因此上撈了許多爛桃花，如此不僅大大的降低遇到正緣及好桃花的機會，還會讓射手座們不斷陷入錯誤的感情之中。

⭐雙魚座

雙魚座不善拒絕導致爛桃花越來越多。(圖/翻攝自觸mii)

雙魚座的大家不善常拒絕他人，在戀愛中遇到不適合的人，他們還經常以為自己已經明白地拒絕對方的感情，不過這些拒絕在那些爛桃花眼中可是不作數的，而雙魚座們也會因此不斷的與爛桃花們糾纏，如此反覆不斷，讓雙魚座們的正緣都無法好好的降臨身側。