每個人對待感情的態度都不一樣，有些人非常高調張揚，談了戀愛就會不斷在公開場合秀恩愛，深怕別人不知道他有交往對象；但也有人比較低調，不喜歡公開自己的感情生活。《搜狐網》命理專欄分享，水瓶座、摩羯座和處女座的人最喜歡談地下戀情，不到感情穩固、確定對方能夠攜手走完一輩子之前，絕對不會公開戀愛。

1、水瓶座

水瓶座的自我意識非常強烈，很注重個人隱私，不喜歡別人干擾自己的生活，也認為談戀愛是2個人之間的事情，不需要別人的意見和參與，雙方默默秀恩愛就可以了，因此不願意公開戀情，導致別人的議論。

2、摩羯座

摩羯座個性謹慎認真，做每件事情都有自己的步調和計畫，在不確定另一半是能與自己白頭偕老的對象之前，他們不會輕易公開戀情，而是低調地談戀愛，公開不但會讓他們感到不自在，還可能給自己帶來許多不必要的麻煩。

3、處女座

處女座追求完美，不喜歡被外人指手畫腳，對待感情也不例外，他們喜歡享受單純的戀愛，因此會把另一半藏得很隱密，覺得這樣做才能不受外在干擾，可以專心體會愛人與被愛的感覺，並且不到感情非常牢固時絕對不會公開。