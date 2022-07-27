2022年已過了大半年，8月份進入農曆七月，也是俗稱的「鬼月」，仍是暑假旅遊旺季，出遊須注意安全，通靈大師江嘉葉也為讀者分析12生肖的運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

生肖馬

屬馬人在8月份，容易毫無理由的委靡不振，情緒低弱，主要是因為工作或生活中的雜事太多，讓自己的能量不斷被消耗，所以感到倦怠，此外，在睡眠時也容易做惡夢，產生心悸、不安等狀況，其實是因為你的責任心太強，想把每件事都儘快完成，才會如此勞累，建議你可以撥些時間，給自己一點休閒空間，例如到外面走走逛逛，或是聽聽音樂，放鬆一下心靈，這樣才能讓你恢復元氣，繼續面對挑戰。本月的財運不錯，能夠在不經意中聽到小道消息，或是從投資訊息中抓到重點，可以嘗試做些投資買賣。

幸運數字：15

吉祥方位：北方

生肖羊

屬羊人在8月份，為12生肖中運勢最強的一位，無論工作或感情上，都能夠如魚得水，而且隨著自己的努力，會扶搖直上，越來越好，可以說是有付出就能夠有收穫，特別是在學習以及研發上，能夠擁有強大的吸收力，和源源不絕的創意，無止盡的動力會讓你得到相當大的成就感，所以請好好把握本月運勢，努力在自己的領域之中。本月如果是臥病在床的人，健康狀況有望可以好轉，住院者也有機會可以出院。本月唯一要擔心的事，就是犯小人，所以在行事作風上，要以低調為主，不可過於傲慢，以免遭人妒忌暗害。

幸運數字：18

吉祥方位：西方

生肖猴

屬猴人在8月份，無論在工作事業，或是學業上，都會找到一種獨特的見解，或是特別的理論方向，這是一種非常創新的思維，跳脫了傳統的界線，你會迫不急待的想與人分享，並且將之轉化為實際行動，變成實務上的方法，但可惜的是，這樣新穎的主張，並不容易得到他人的認同，會讓你的努力付諸流水，得不到他人的賞識，最後只能孤芳自賞，繼續埋頭在自己的創意裡，獨自研究，但是不要氣餒，你的這些想法，在經過你的改良後，會變成非常實用的方式，同時漸漸也能夠獲得青睞，有機會成為一匹黑馬，開創出全新的領域。

幸運數字：17

吉祥方位：西方

生肖雞

屬雞人在8月份，感情上容易出現危機，對方很可能會跟你提出分手，然而這不是一時的衝動，是因為你長時間的忽略對方，讓另一伴感到無法忍受，不想再這麼繼續下去，而在這過程中，你的種種行為，將會被對方無情的責罵，讓你感到很不是滋味，很沒有面子，其實你也應該好好檢討自己，感情是需要雙方互相維持，互相關心，只要你願意改過自新，好好的溝通，才有機會度過這次危機。在財運上，這個月非常不適合投資，也不適合工作上有過多的衝刺，因為本月的你，比較難做出正確的選擇，所以還是以保守為上策。

幸運數字：14

吉祥方位：東方

生肖狗

屬狗人在8月份，容易遇到桃花豔遇，如果是男性朋友，對方是為了你的財富而來，如果是女性朋友，對方是為了你的美貌而來，所以是否要接受這樣的感情，自己可要好好的三思，但如果是已經有伴侶的人，可就要格外當心，因為這樣的豔遇，很有可能會演變成桃花煞，在偷吃的後果，將遭遇非常多枝枝節節的問題，對方的黏膩程度，會讓你煩不甚煩，很難擺脫。這個月的你，其實非常適合從事心靈上的提升，你可以多參加一些宗教活動，多聽聽宗教相關的課程，或是買些書籍來看看，這對於你的思想以及觀念上，會有很大的幫助。

幸運數字：21

吉祥方位：北方

生肖豬

屬豬人在8月份，擁有清晰敏銳的頭腦，可以透析事物，對事情看得格外透測，能夠一眼看出端倪以及重點，這對於學子們來說，是非常有利的，可以在考試課業上，迅速抓到重點，加速學習的腳步，同時屬豬人在本月將會有很強的意志力，在各方面都會有果決的執行能力，只是要小心，這樣的積極力量，或許會讓身邊的人受不了，別忘了，夥伴們也是需要休息的。這個月的人際關係不錯，有機會遇到欣賞你的人，可能是知心好友，也可能是工作夥伴，他們會願意和你交心，與你分享生活上的點點滴滴。

幸運數字：15

吉祥方位：南方