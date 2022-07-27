大鹿林道為民眾前往觀霧森林遊樂區、甚至前往九九山莊的必經之路，為讓民眾有更安全的通行空間，其中主線8.3K預計在8月起展開第2階段邊坡穩定工程，預計每日上午8時至下午5時採整點放行10分鐘，星期五下午至星期日不管制，並視現場車輛等候情形或緊急救難等事件，機動放行。

大鹿林道本線起自清泉公路竹122線末端，終至觀霧森林遊樂區，是通往該遊樂區必經之道路。後於觀霧森林遊樂區內，分大鹿林道東線可前往九九山莊及大霸尖山，大鹿林道西線可前往榛山。欲前往觀霧及大霸尖山的民眾，均須通過大鹿林道才能抵達目的地。

因疫情之故，讓熱愛大自然的民眾蜂擁上山遊憩，尤其今年5月雪霸國家公園開放大鹿林道東線騎乘自行車，讓車友趨之若鶩，連周間都有不少民眾帶著自行車眾躬逢其盛，徜徉在林道美景。

不過途經的大鹿林道主線8.3K土質脆弱，於一般降雨情形下即有少量落石情形，而在去年1月在無風雨之情形下發生崩塌且造成大鹿林道中斷。為讓民眾有更安全的通行環境，新竹林區管理處編列531萬元經費，在今年5月10日至7月29日辦理大鹿林道第1階段邊坡整修工程。第1階段已完成刷坡與鋪設鐵線網作業，第2階段將展開至少370支岩釘打設與灌漿作業，預計9月底以前可施設完成。

因施作大鹿林道8.3K第2階段邊坡穩定工程，將自8月1日起至9月30日持續工區交管作業。新竹林區管理處表示，施工期間，該路段每日上午8時至下午5時將採每整點放行10分鐘方式實施交管作業，但星期五下午至星期日不管制，並視現場車輛等候情形或緊急救難等事件，機動放行，請用路人耐心等候並請配合交管人員的指揮。