由亞太地區專業金融媒體集團Charlton Media Group所舉辦的「保險業亞洲獎Insurance Asia Awards 2022」近日舉行線上頒獎典禮，國泰人壽再度於眾多亞洲企業中脫穎而出，今年藉「高齡E.P.S策略，打造理想老後生活」獲得「年度ESG獎 (ESG Initiative of the Year)」的肯定。

面對將邁入超高齡社會的台灣，國泰人壽主動倡議提升民眾的風險意識，與陽明大學教授及資誠聯合會計師事務所(PwC)聯合發布業界第一本《人生風險趨勢調查報告》，透過調查全面掌握台灣民眾的身體、心理、財務風險，並從中挖掘台灣高齡民眾在面對「安老」這項課題時所做的準備及期待。

國泰人壽深知高齡照顧與社會安定息息相關，結合60周年全新「E.P.S」戰略，以「Elder Friendly 友善高齡×Protection First 保障優先×Sustainability 永續實踐」，從保險保障、暖心服務、社會公益的投入，全方位守護台灣民眾的身體、心理、財務健康，為高齡民眾打造一個能安心享老的理想老後生活。

孤獨老是台灣高齡者最大的心理健康隱藏風險，為了打造一個「友善高齡」的在地社區，國泰人壽積極推動反詐騙桌遊，攜手刑事警察局到各個社區據點，以寓教於樂方式讓長輩認識反詐騙知識，也在全台設置四座「國泰幸福農場」，帶領長輩種菜、共餐，與他們建立「新家人」關係。

另外，國泰從保險本業出發，與時俱進推出符合高齡需求之商品，並透過全面拜訪，協助保戶補足基礎醫療、長照險、重大傷病險、退休理財規劃，達到「保障優先」的目標。

在「永續實踐」的部份，國泰人壽積極提倡健康促進觀念，期望將保險功能從「事後補償」延伸至「事前預防」，推動之「Cathay Walker Plus」已有70萬會員，是全台最多人參與的健康促進計畫，也是業界唯一與國健署合作導入「失智友善天使」自動化認證機制，讓業務員具備失智領域知識，提供客戶專業諮詢與服務。

今年適逢國泰人壽60周年，將會透過「友善高齡、保障優先、永續實踐」的精神，幫保戶打造更高人生E.P.S.，未來也將持續關注高齡化社會的趨勢脈動，並結合集團資源，提供更多元的金融商品與服務，滿足高齡保戶資金規劃需求，也期待能運用新科技，協助高齡者及早掌握疾病的發生，達到及早介入治療或預防的目標，為高齡照護創造更多新的可能。