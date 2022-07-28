高雄老字號漢來飯店打造全台唯一整層樓的三麗鷗卡通主題房，圖為Hello Kitty房型。（柯宗緯攝）

高雄老字號漢來飯店打造全台唯一整層樓的三麗鷗卡通主題房，港景盡收眼底。（柯宗緯攝）

高雄老字號漢來飯店打造全台唯一整層樓的三麗鷗卡通主題房，圖為Hello Kitty「海洋水手」房型。（柯宗緯攝）

萌幻派代表首推大眼蛙「自然草原」。（柯宗緯攝）

有個性又富神秘感的酷企鵝「巨星攝影棚」。（柯宗緯攝）

酷洛米「哥德蘿莉塔」跳脫三麗鷗傳統粉嫩印象。（柯宗緯攝）

周邊商品可帶回家。（柯宗緯攝）

迎賓餐點。（柯宗緯攝）

高雄老字號漢來飯店打造全台唯一整層樓的三麗鷗卡通主題房，集結Hello Kitty等8個超人氣明星，推出18間房。（柯宗緯攝）

疫情趨緩，國旅復甦，高雄老字號漢來飯店打造全台唯一整層樓的三麗鷗卡通主題房，集結Hello Kitty等8個超人氣明星，推出18間房。第1階段先推開箱10間房，8月起開放入住。業者透露，不含授權費就斥資逾3000萬元，有信心能迎來國內外遊客。

漢來大飯店副總經理陳素娟指出，疫情衝擊下，國旅變成觀光市場主流，此次不畏疫情改造26樓為夢幻主題樓層，搶攻「萌經濟」商機，光是工程經費就斥資3000萬元，至於授權費則簽訂保密條款不便公布，目前8月訂房全滿。

陳素娟表示，總計會有18個主題房，各有不同風格，包括Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、雙星仙子、大眼蛙、酷企鵝、蛋黃哥、淘氣猴等8個卡通人物，每個肖像都有專屬風格房間，不只擄獲少女心，也適合情人、閨蜜、與親子家庭等各客層對象。

26樓一踏出電梯廳間，即有扮演不同角色的8個人氣明星大陣仗迎賓，而房內細節更是不馬虎，主題造型床頭板是房間靈魂所在，壁面圖騰則是故事延伸，搭配沙發、床頭櫃、床旗都呼應角色系列舖陳，天花板與壁面空間也加裝造型燈飾巧思佈置，另淋浴間玻璃、掛畫都有各大明星的蹤影。

喜歡優雅風格可選擇Hello Kitty「優雅巴黎」與美樂蒂「公主童話」，萌幻派代表首推大眼蛙「自然草原」和淘氣猴與玩伴的「恐龍火山探險」。有個性又富神秘感的酷企鵝「巨星攝影棚」以及酷洛米「哥德蘿莉塔」跳脫三麗鷗傳統粉嫩印象。療癒可愛則直接連想到雙星仙子的「棉花糖森林」和Hello Kitty「海洋水手」，可以看得出來漢來三麗鷗主題房年齡層對象完全不受限。

粉絲期待的周邊商備品也受矚目，加入限定版的角色圖案設計令人愛不釋手，包括客人入住的房卡和房卡套、迎賓卡片，盥洗用品和沐浴用品系列，連洗衣袋也有可愛圖騰的蹤跡；礦泉水、咖啡包及信紙、明信片與文書封套，處處細節可愛，都可讓房客帶回家珍藏留念。

漢來指出，這次開箱10個房間總共5間雙人房、4間亞灣家庭房與1間家庭套房三類房型，坪數從10至20坪，房價1萬2800起，即日起接受訂房，8月1起開放入住。試營運期間可享平日8折，而周一6折、周二7折，另慶祝即將到來8月4日七夕情人節，8月1日至8月4日期間訂房加贈紅酒與蛋捲禮盒。