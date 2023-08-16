有些人天生脾氣古怪，總是軟硬都不吃，讓人覺得難相處非常崩潰，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚女、巨蟹女、雙子女她們個性飄忽不定，容易想太多導致自己糾結，這時若對方給出意見或不理會，她們則會開始發脾氣，讓人十分頭痛。

▍雙魚女

雙魚女想的多，容易陷入自我的遐想、聯想中。想的事若有根據且合理，那無所謂，可是就怕那些想像是不著邊際的猜忌，並且會庸人自擾的，就會把身邊人搞到抓狂，這時若身邊人不理會，她們會開始發脾氣；若給出具體的方案，又會懷疑覺得不妥，讓人覺得難搞。

▍巨蟹女

巨蟹女個性敏感多疑，常常會從別人無心的話語中，聽出一些細節並擴大解讀，導致自己糾結，同時讓身邊人感到崩潰！若選擇無視，她們會繼續找麻煩；若給出彌補方案，巨蟹女會得理不饒人，總之就是軟硬不吃，難免讓人覺得難搞！

▍雙子女

雙子女性格時而熱情如火，時而又冷若冰霜，言行中飄忽不定，無論說話還是辦事，總是變來變去，無法猜測她們難捉摸的思維。當旁人對此事抱怨時，雙子女會使出能說會道的本事，把人辯得啞口無言，而這時對方選擇妥協讓步，她們又會變出新的「折磨」人的招數。