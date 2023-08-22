在一段感情中，有些人一旦對方符合心中的條件，就會快速深陷其中進入戀愛，對此，小孟老師在臉書上分享超容易追到手的前3名星座，依序是牡羊座、射手座、金牛座，其中第1名的牡羊座若對方性能力強，又懂得穿著打扮，就會想要進一步靠近。

▍第3名：金牛座

金牛座比較重視甜言蜜語，所以只要對方長相不錯又很會講話，就會被表面的言語所吸引，加上他們容易有孤獨感，只要對方窮追不捨，表現出忠心的樣子，金牛就會上鉤，並且死心塌地的愛著。

▍第2名：射手座

射手座個性活潑，而且重視新鮮感，喜歡與人搞曖昧，只要對方身材好，又有錢可以帶他們出去玩，甚至會搞笑講一些幽默風趣的話，便會愛不釋手，但射手一旦愛上一個人不用多久就會膩了，所以對方需一直不斷去創造新鮮感。

▍第1名：牡羊座

牡羊座對於性事十分看重，所以若對方性能力強又懂得穿著打扮，他們會想要靠近，加上牡羊極度悶騷，只要對方講一些挑逗的話，就會很容易追到手。