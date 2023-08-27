在8／23～9／14水星逆行期間，正好太陽也進入處女座，是提升自我的好時機，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座可調整的方面，使自己更加完善，其中雙子座可提升知識和技能；處女座則是可利用優勢來增加能力，同時改正錯誤和磨練技能。

▍牡羊座

牡羊座適逢太陽進入處女座期間能更加專注於細節和秩序，可利用此時的能量做一些提高效率和組織性的工作，例如整理自己的電子信箱、安排行程、設定目標等。

▍金牛座

金牛座適逢太陽進入處女座期間能更加重視身心健康，可利用此時多做一些有益健康的活動，例如調節飲食習慣、增加運動量、放鬆肌肉等，就能提升免疫力和幸福感，變得有自信有活力。

▍雙子座

雙子座適逢太陽進入處女座期間能更加有專注力，適合從事需要學習和研究的活動，例如讀書、上課、寫報告等，這些事情可提升自己的知識和技能，變得更有成就感。

▍巨蟹座

巨蟹座適逢太陽進入處女座期間能變得更加實際和有效率，可利用此時做一些有益的事情，例如改造居住環境、學習烹飪技巧、展現創造力等。

▍獅子座

獅子座適逢太陽進入處女座期間能更加謙遜，可利用此時做一些有益的事情，例如捐出多餘的物品、參與志工活動、傳授知識等，不僅可以幫助到他人，也可以提升自身的價值感和滿足感。

▍處女座

處女座在這段期間能擁有許多優勢和特長，可利用這些資源來提升水平和能力，適合做一些需要細心和專業的事情，例如檢視細節、改正錯誤、磨練技能等，就能更加完善自己，發揮本命星座力量。

▍天秤座

天秤座適逢太陽進入處女座期間能更加有邏輯性，適合處理一些需要思考和判斷的事務，例如分析方案、衡量風險、確定方向等，可利用這股能量，做更明智和合理的選擇。

▍天蠍座

天蠍座適逢太陽進入處女座期間能更加純真快樂，適合做一些有益身心的事情，例如改掉壞習慣、釋放負面情緒、增強免疫力等，讓生活更健康和快樂，同時提升自信和魅力。

▍射手座

射手座適逢太陽進入處女座期間能對細節和品質有更高要求，這對於任何需要傳達和展現的事情都很有利，例如寫信、演講內容、創意的發想等，同時可利用這股能量來提升表達能力和創造力，讓作品更加精彩和完美。

▍摩羯座

摩羯座適逢太陽進入處女座期間能獲得嚴謹的工作態度，他們擅長執行計劃和達成目標，不論是工作或是生活中事務，都能按時交付優質成果，贏得信任和讚賞。

▍水瓶座

水瓶座適逢太陽進入處女座期間能更加有條理和規矩，可做一些需要統整事物的工作，例如項目管理、團隊合作、建立制度等，同時能發揮細心和責任感，更能提高效率和質量。

▍雙魚座

雙魚座適逢太陽進入處女座期間能更加有邏輯和客觀性，可利用此時做一些有益的事情，例如自我檢視、面對現實、調整心態等，不僅可提升素質，更能減少不必要的困擾。