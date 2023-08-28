小孟老師在臉書上分享8招擺放私房錢的位置，包括神明桌、辦公桌、天花板凹槽、布偶裡、衣櫃裡、梳妝台、專業書籍、保險櫃等，其中梳妝台效果最好，不僅能夠旺財運和桃花，更能夠招貴人。

1、 神明桌

若把私房錢藏在神明桌祖先牌位的下方抽屜，就能獲得祖先加持，還能藉此招攬福氣。

2、 辦公桌

若要在辦公桌藏私房錢，可放在辦公桌最下方一層，並且需配合男左女右的條件，就能讓財運步步高升。

3、 天花板凹槽

若要在天花板凹槽藏私房錢，建議選在客廳明堂上方的天花板，象徵飛龍在天，財氣噴發。

4、 布偶裡

若要把私房錢藏在布偶裡，建議選擇人形的布偶，千萬不可選擇動物類型的，以免財氣下滑。

5、 衣櫃裡

若要把私房錢藏在衣櫃裡，需選擇一件較厚的衣服，並且把錢放入口袋中，象徵錢財將會越來越多。

6、 梳妝台

若要把私房錢放在梳妝台，建議可選擇最下層的抽屜。此外，房間梳妝台也代表桃花情感，因此放在此處同時能有金錢、桃花和貴人。

7、 專業書籍

若要把私房錢放在書籍裡，可選擇跟金融相關的書，就能夠獲得財神爺眷顧，同時也能懂得如何投資。

8、 保險箱

若要把私房錢放在保險箱裡，建議可放在門打開45度角，此角度象徵財位，就能夠旺財氣。