行政院副院長鄭文燦（中）會勘平鎮車站工程，拍板出土位置南延卻遭藍營市議員舒翠玲（右）當場嗆聲。（呂筱蟬攝）

行政院副院長鄭文燦23日視察桃園鐵路地下化平鎮車站工程進度，地方提出該站出土位置應南延至台66線之後，才能避免交通壅塞。他回應，原出土段會造成新光路平交道永久封閉，經討論拍板定案出土位置將南延1.2公里，視察過程卻遭市議員舒翠玲當面嗆聲，要求增加的100億元經費得由中央全數負擔。

桃園鐵路地下化平鎮車站原出土位置，交通部規畫在新光路平交道附近，將造成該平交道永久封閉，居民反彈若改道將造成鄰近中豐、延平路更塞。鄭文燦說，平鎮永久車站採地下車站設計，過去因把高架化計畫直接轉為地下化，路線並未變動，出土位置就是在台66快速道路前，當時的台鐵局及高鐵局，對於是否延伸到台66線後，採取比較保留的意見。

他說，考慮原出土段會造成新光路平交道永久封閉，以及鐵路路廊活化的綠園道無法接到66快速道路，他在副院長任內召開多次會議，確定南延方案1.2公里，過了台66後再出土，讓綠園道可以一路從桃園延伸至66快速道路，成為台1線的平行道路。

鄭文燦指出，南延方案會有2個選擇，第1個是修正桃園鐵路地下化計畫，但是會展延工期；另外就是另起1個計畫，讓出土段延伸到台66線以後，這部分涉及到都市計畫變更、土地的取得以及地上物拆遷。拆遷的範圍包括平鎮石門淨水廠以及埔心路橋附近的廠房跟民宅，這個需要進一步做一些溝通。

舒翠玲在鄭文燦受訪時多次中斷他的發言，嗆聲鄭在當市長時反對南移方案，理由是會拆很多房子，如今因民意反彈，國民黨立委呂玉玲才在8月14日找交通部開會，當時已研擬南延1.2公里方案，鄭文燦卻在桃園市長張善政和呂玉玲都在國外考察時，臨時安排會勘行程「割稻尾」。她也說，平鎮車站完工時間將從2029年延後至2031年，以及多衍生的100億元經費要由行政院全數負擔，鄭文燦才能「將功贖罪」。