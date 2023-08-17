行政院副院長鄭文燦16日拍板，基捷分攤款基市僅需支付17億元，基隆市長謝國樑17日受訪時表示，再度向中央的協助表示感謝。至於後續基捷營運時，可能發生的虧損，謝國樑表示：「今天的事今天先做完，明天再想明天的事。」

行政院副院長鄭文燦為減少基隆市的財務負擔，16日宣布將成立約30億元的「捷運建設基金」，基隆市府只要分為9年工期、編列17億元預算就能展開興建。謝國樑17日上午出席基隆壽司季記者會，受訪時申，要感謝副院長鄭文燦及行政院給予基隆市政府必要的幫助。

謝國樑說，基隆市政府未來會用捷運基金來支付大部分捷運開發場站及土地徵收相關費用支出，希望其自償性能夠支應捷運基金外，還能夠有結餘。至於細節的財務組合、模型跟哪個年度要用預算或基金等部分，基隆市政府將在後續進行細節與進一步的規畫。

謝國樑再度感謝中央給予捷運基金有30億的額度，基隆市府也會具體使用這個額度，對基捷及交通建設計畫，有實質的幫助。

既然工程款的問題已經解決，媒體也問到先前謝國樑曾提到未來基捷實際營運時，可能會有虧損等間題。

謝國樑思考兩秒後說：「一步一步來嘛！」他說，大家一定都會對基捷實際營運時獲利能力有疑慮，也會開始去計算可能的獲利或虧損。「今天的事，今天把它做完；明天再想明天的事。」謝國樑說，這是他目前對未來基捷營運時的盈虧實質的做法。

謝國樑說，今日事今日畢，目前要面對的是捷運興建的問題，至於後續的營運問題，市府會開始去思考及規畫。