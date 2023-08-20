海洋廣場下方發現的浮屍，身上還有2.7萬元的現金。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市20日凌晨5時許，有民眾在海洋廣場看港景時，突見一具浮屍從下方漂出，緊急通報警方，經初步調查，死者是69歲的陳姓遊民，身上皮夾還有2.7萬元的現金。警方已請死者家屬指認，至於死亡原因，警方表示仍有待進一步調查釐清。

一名民眾今日凌晨5時許，在海洋廣場看港景時，突然發現有一具浮屍面部朝下漂出，嚇了一大跳，急忙報警。港警總隊在接獲通報後，便立即與港消會同將遺體拉上小艇碼頭北凸堤暫放，並由港警總刑警隊到場協助處理。

警方透露，在死者身上找到一只黑色皮夾、一條手帕、一個打火機，皮夾內還有27205元的現金。但卻沒有身分證件。港警總隊進一步調查，發現死者疑似是69歲的陳姓遊民，近期還曾經分別在基隆市區與七堵區與人發生糾紛。

警方正積極查詢死者的親屬，希望能夠出面指認死者身分，並釐清案情。港警總隊透露，持續調閱監視器釐清死者落水點及生前狀況，查明有無他殺嫌疑。