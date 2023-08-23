基隆市政府23日舉辦「基隆有愛城市創新工作坊」，邀集基隆各類型長照相關機構齊聚一堂，共同探討基隆市長照服務困境與解方。基隆市長謝國樑（前排左三）、前議長張芳麗（前排左二）、市議員許睿慈、議長秘書楊文河（前排右二）及社會處長楊玉欣（前排右三）等共同出席。（徐佑昇攝）

長期關注基隆長照議題的市議員許睿慈（右）表示，基市府的長照服務涵蓋率及量能的提升絕對須要改善，也要成為長照業務執行者的後盾，而不只是監督單位，才能共融共好。圖為許睿慈與社會處長楊玉欣（左）探討長照議題現況。（徐佑昇攝）

本次長照工作坊採取「世界咖啡館」形式進行，亦即分為各小組討論，再由專家學者輪流至各桌探討，達到雙向交流的效果，讓工作坊更有實質效益。（徐佑昇攝）

基隆市預計今年將邁入「超高齡社會」，平均每5位市民就有1位65歲以上。基隆市政府23日舉行「基隆有愛城市創新工作坊」，邀集長照機構與專家學者以「世界咖啡館」的逐桌討論模式雙向互動，並討論解方。基隆市長謝國樑表示，基隆照護資源短缺、量能不足，希望透過工作坊來了解業者遭遇之問題，政府又能提供什麼樣的幫助，讓基隆長照做得更好。

以「世界咖啡館」探討基隆長照困境 謝國樑：了解業者需求提升服務品質

基市府指出，截至今年6月底止，基隆市65歲以上長者已占全市人口19.72％，即將正式邁入超高齡社會，如何建構有愛共融的創新整合式長照服務環境為市府重要施政目標。

因此，本次工作坊邀請基隆在地居家式、社區式、機構住宿式、交通及輔具等多家業者共同出席，並以「世界咖啡館」，也就是擔任各組「桌長」脂專家學者會逐桌討論的雙向互動模式，希望能積極交流，聚焦在服務的困境，幫助市府推行長照能更貼近民意。

謝國樑表示，對於基隆各家機構業者都願意來參與工作坊，感到相當振奮與感謝。謝指出，基隆目前在長照的照護資源短缺、照護量能不足、照護的品質也有待提升。謝說他和社會處長楊玉欣在未擔任公職前，都是民間人士，因此有民間的思維，今天最重要的就是要透過對話，讓公部門理解業者的困難與需求，看政府未來要如何協助，讓基隆照護工作做得更好。

謝並舉例，在3年前他還沒擔任公職時，就有與脊髓損傷者協會交流，當時他們就反映在基隆搭乘公車很困難，他在那時雖然完全沒有公職，但還是透過社群軟體建立溝通平台，逐步解決輪椅族困境。他也希望未來能成立業者的訊息群組，讓市府能及時瞭解問題並解決。

身兼基隆市高齡社會暨婦幼關懷協會理事長，長期關注長照議題的營養師市議員許睿慈也參與本次工作坊，並與楊玉欣共同探討基隆長照議題。

許表示，很開心社會處舉辦本次工作坊，讓主管機關、專家以及執行長照業務的夥伴們能有個平台做意見交流，共同探討基隆市長照業務所遇到的困境，共同研擬改善的目標與方向。

許強調，基市府做為中央推廣長照業務的執行單位，長照服務涵蓋率及量能的提升絕對須要改善，並希望在量能提升部分能做到公平、公正、公開。而在長照服務的宣導能更精準有效，提升民眾對長照的認知。市府一定要成為長照業務執行者的後盾，而不只是監督單位，才能共融共好。