市議員林旻勳、陳冠羽、連恩典等，均希望台水公司能夠考慮提供水質受影響民眾部分水費補貼。（張志康攝）

基隆市今年7月發生自來水水質變黃且有異味，基隆市議會23日赴台灣自來水公司第一區管理處進行專題考察，台水公司總工程師武經文向受影響的基隆市民道歉，並承諾未來不會再發生類似事件。市議員也向台水公司提議，希望能針對受影響市民，提供部分水費補貼。

基隆市議員林旻勳、陳冠羽及連恩典都表示，今年7月初暖暖區突然發生自來水黃濁、引起民眾異常不滿，甚至也有民眾怒批根本不敢用這樣的水幫小孩泡牛奶及洗澡，但台水公司卻僅表示水質檢測一切合格，讓民眾無法接受。希望台水公司能夠針對這次受影響的民眾，提供部分水費補貼。

市議員何淑萍也說，去年中正區、信義區大缺水，她去年幫許多民眾提水，到現在為止都還在復健，她表示，希望台水公司能夠盡力確保這樣的事情不要再發生。另外也有多名議員關心基隆市水管汰換的問題。

武經文先為了去年及今年夏季民眾的用水問題致歉，他強調，台水公司將透過原水管控、加強檢測原水等措施，並調度西勢水庫的水來稀釋水質等方式，確保未來不會再發生類似的事件。

另一方面，關於去年中正、信義區高地供水問題，當時是因為貢寮淨水場供應的水量不足，新水淨水場供應的水量又無法及時支援。為此，台水公司今年在喜豬橋增設500釐米的管線，並在東海街設置加壓站，目前都已完工。

武經文說，若未來再發生貢寮淨水場缺水時，台水公司將可調配新山水庫水源支援，他保證不會再發生高地缺水及水汙濁的情形。

在自來水老舊管線汰換方面，台水公司一區處表示，從2013年至今，在基隆已投入19.55億元汰換老舊水管，漏水率從2013年的30.29％，去年底降到22.01％，後續汰舊換新計畫仍在規畫中。