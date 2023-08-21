基隆市議員、民進黨前立委參選人張秉鈞，與其父張錦煌、其母陳瓊茹，今年6月因為涉嫌詐領助理費達500餘萬元，遭基隆地檢署以涉犯貪污治罪條例罪重罪，聲請羈押獲准。檢察官偵辦後，認為有延長羈押必要，日前向基隆地院聲請3人延押2個月獲准，自今日起起算。

檢調調查張秉鈞父親張錦煌在任職基隆市議員期間，涉嫌利用60餘歲吳姓男子及陳姓男子當人頭，詐領助理費多年，2018年張秉鈞接棒其父當選基隆市議員，仍持續沿用吳男及陳男兩名人頭，繼續詐領助理費。

檢調統計，張家父子兩人累計14年議員任期中，共詐領助理費500餘萬元，至於詐領得到的錢財，則直接進了張秉鈞母親陳瓊茹的口袋裡。據了解，陳瓊茹在檢調調查過程中，始終堅稱支領的助理費，均用於里民服務事項上，並未將其中飽私囊。但檢調卻認為，助理費並非議員理所應當的收入，應該專款專用。

基隆地檢署6月20日指揮基隆市調查站搜索張秉鈞服務處及住處等地，約談張秉鈞一家三口、吳姓、陳姓助理及陳姓助理母親等6人，21日凌晨3時許複訊後，認定張秉鈞一家三人涉犯貪汙治罪條例，為本刑7年以上的重罪，將張秉鈞一家三口有串證、滅證之虞，向基隆地院聲請羈押獲准。

經過2個月的調查後，檢察官認為三人羈押之原因及必要性均尚未消滅，仍有繼續羈押及禁止接見、通信之必要。也希望透過羈押，鞏固證據力及擴大偵查範圍，8月16日向基隆地院聲請延長羈押2個月獲准，自21日起算。

張秉鈞今年4月，通過民進黨基隆市立委初選民調，以17.44％的支持率，成為民進黨基隆市立法委員提名人，在6月事發後，民進黨中央黨部原訂於6月27日舉行立委提名策略小組會議，但26日晚間張秉鈞弟弟張偉麒透過張秉鈞臉書粉絲專頁發出聲明退出立法委員選舉。後續民進黨中央於7月5日，正式徵召基隆市議員鄭文婷參選2024年立委。