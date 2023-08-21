台鐵太魯閣號401次台東開往台北列車，今天上午行經花蓮佳民村平交道時，一輛白色轎車疑似突然侵入軌道，擦撞列車車廂，由於撞擊力過大，轎車車頭全爛，宛如廢鐵，所幸列車尚無人受傷，命大的林姓駕駛則自行從車內爬出，無生命危險，不過初步酒測值達0.3超標，已由救護車送醫治療，台鐵則派車接駁旅客北上，抵達宜蘭延誤逾2小時。

太魯閣號列車「擦撞」硬闖轎車釀1傷，北上宜蘭延誤超過2小時。(民眾提供)

台鐵局花蓮運務段副段長林德香表示，401次太魯閣號今天早上06時44分通過佳民村平交道（K72＋689），駕駛員感覺列車旁有撞到異物，停車查看發現與一輛由西往東行的白色轎車發生擦撞，據列車損害部位判斷，轎車當時應該不是停在平交道上，所幸列車無人員受傷，已派車接駁持續北上，目前正評估列車、平交道損害內容及程度。

據了解，駕駛員當時通過平交道時，聽到有巨大聲響，趕緊停車查看，竟發現轎車侵入鐵軌，從側邊第4車撞及列車，台鐵局官網直至上午9時30分則顯示該班列車抵達宜蘭將延誤131分鐘。

現場人員指出，當時轎車與列車撞上後，因撞擊力大，車內安全氣囊直接爆開，車頭瞬間全毀，不過車上的駕駛命大，直接從車內爬出，無生命危險，由救護車送往醫院治療；至於詳細肇事原因，仍待相關單位調查釐清。

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