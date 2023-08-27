朱惕之熱情的與現場900位義消擊掌互動。（高鈞麟攝）

朱惕之為了感受義消的辛勞，頂著豔陽，特別下場參與訓練。（高鈞麟攝）

「新北義消，最強團隊！」副市長朱惕之今（27）日赴板橋第二運動場，授旗給代表新北市出賽全國義消體技能交流活動的代表隊，義消總隊長蔣根煌接獲旗幟後大力揮舞，提振士氣。朱惕之表達對義消兄弟姐妹肯定與感謝，他指出義消日以繼夜維護市民安全，勞苦功高，並預祝新北義消參賽奪得佳績。

新北市消防局今上午9時，在板橋第二運動場舉行義消體技能交流賽，副市長朱惕之出席與會，授旗給即將至南投廬山參賽的義消代表隊，由義消總隊長蔣根煌代表受贈新北市旗。朱惕之熱情的與現場900位義消擊掌互動，義消不斷高呼「新北義消，出類拔萃；新北義消，最強團隊」口號，振奮士氣。

朱惕之指出，新北市義消組織成立逾一甲子，義消總人數居全國之冠，3795位義消兄弟姐妹平時訓練扎實，救災時奮勇當先，堪稱是效率第一的民力團體。義消日以繼夜維護市民安全，朱代表新北市全體市民向義消致上最高敬意。

朱惕之表示，依照性質及專長，新北義消分為「救災」、「救護」、「防火宣導」及「特搜」4大項目，特別是今年8月初，卡努颱風重創南投，新北義消第一時間整裝出發，支援搶救時間長達52小時，成功帶領24位民眾撤離險境，並協助醫療、物資運補等工作。

朱惕之說，不僅如此，歷年來新北義消先後參與花蓮地震、台南維冠大樓倒塌、太魯閣號翻車搶救，為受災民眾帶來了即時的支援與幫助，充分發揮人飢己飢、人溺己溺的大愛精神。而且救護義消屢次代表新北市參加救護競賽獲獎，可見新北市義消夥伴訓練專精有素。

朱也說，義消夥伴不僅平時白天要上班，下班後甚至假日，還要利用休息時間至分隊訓練。而義消兄弟今展現訓練成果，全副武裝演練負重救生，拖行重達66公斤假人奔跑30米。朱惕之為了感受義消的辛勞，頂著豔陽，特別下場參與訓練。

最後，朱惕之肯定及感謝所有參賽義消選手的付出與努力，期勉在全國大賽中定能展現新北義消精實訓練及專業技能，勇奪佳績。