新北市政府今受贈1輛復康巴士，這次受贈的復康巴士是新北市第741輛，其中670輛都是民間團體及市民個人的愛心與付出，因逐年須汰換達一定使用年限之車輛，實際營運總數為555輛，服務人次更是每年遞增。

種籽廣告行銷公司今捐贈予新北市政府1輛復康巴士，新北市秘書長邱敬斌代表接受並回贈感謝獎牌。

種籽廣告行銷公司特助陳夏堃表示，公司位於桃園市蘆竹區，因同仁多來自桃園及新北，董事長秉持對每位員工的重視，期許照顧員工外，也能回饋員工家鄉，幫助有需要的人，因此8月捐贈予桃園市1臺復康巴士，現再捐贈給新北市1台復康巴士。

而這份善心也是因為董事長年幼起因緣際會深受花蓮修女會照顧偏遠山區長者的善行啟發，許多長者同時也是身心障礙或行動不便者，需要就醫等日常照顧時的交通載送，於是選擇捐贈康巴士，期盼實質回饋社會。

邱敬斌表示，新北市復康巴士可以到台北、基隆及桃園，讓北北基桃生活圈的身心障礙朋友交通往來更加便利，感謝種籽廣告行銷公司以行動響應跨域照顧服務的精神，市府持續結合民間力量及資源，造福行動不便者，也更周全地照顧每一位市民。

邱敬斌表示，市府將持續善用社會大眾的積極響應，好好運用復康巴士，鼓勵及協助行動不便長者及身心障礙者能多外出參與活動，提供身障者更多元及便利的交通接送服務。