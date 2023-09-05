近年違規出租套房意外頻傳，新北市工務局為遏止違規套房出租造成憾事，最近針對板橋大同街一處地下室違規隔成10間出租套房，執行強制斷電處分，以維護公共安全。

新北工務局長祝惠美強調，套房隔間應符合建築法相關規定，必須辦妥變更使用、室內裝修、公安申報等手續，一經查獲不合格者，最高可處新台幣30萬元以下罰鍰，且得連續處罰，必要時將停止供水供電或強制拆除。為守護居住安全，將持續加強取締，籲請建築物所有權人或使用人切勿挑戰公權力，大家應共同維護居住安全。

為遏止違規套房出租造成憾事，新北市工務局針對板橋大同街一處地下室違規隔成10間套房，強制斷電處分。圖/新北市政府提供

為遏止違規套房出租造成憾事，新北市工務局針對板橋大同街一處地下室違規隔成10間套房，強制斷電處分。圖/新北市政府提供

工務局表示，為維護居住安全，依照內政部107年4月24日台內營字第1070803969號函規定，6間以上出租套房歸類於「宿舍」用途，屬於高強度使用場所，除需辦理變更使用執照及室內裝修程序外，更必須定期申報建築物公共安全檢查，以確保場所逃生避難安全。

此次斷電場所位於板橋大同街，為地上7層地下2層建築物，地下1層原核准為店舖及自用儲藏室，屋主卻枉顧安全，擅自隔成10間套房出租牟利，且未依法辦理變更使用執照、室內裝修及建築物公共安全檢查簽證及申報，已違反建築法第73條第2項、77條之2及77條第3項及規定。市府自110年底接獲民眾檢舉，積極輔導屋主改善，但迄今仍未改善完成，累計處分已達新臺幣155萬元罰鍰，嚴重危害公共安全及租客安全，因此依建築法第91條規定，祭出強制執行停止供電處分，以杜絕潛在危險發生。

祝惠美指出，市府自106年起，針對6間以上違規出租套房成立專案小組進行輔導或拆除，截至112年8月，專案總數335件，其中306件已解列，尚餘29件持續要求改善或補辦手續並滾動檢討，展現市府強力取締維護居住安全決心。