喧騰一時的板橋幼兒園「餵藥案」，園長及老師9人雖已獲檢察官不起訴處分，但事件仍未止息，8名家長遞狀聲請再議，新北地檢署日前已將本件再議案陳送台灣高檢署審核，台灣高檢署今（23）日分「上聲議案」，將審核決定餵藥案是否發回新北檢續查，或駁回再議。

依法，台高檢檢察官審核餵藥案再議案後，若認為餵藥案「偵查不完備」，將發回新北檢二度偵查，但若認再議無理由，將駁回再議，幼兒園園及老師9人獲不起訴處分確定。

今年5月中旬的板橋幼兒園餵藥案，引發軒然大波，幼兒園老師一度飽受外界及家屬責難，更重創新北市政府及參選總統的新北市長侯友宜聲望，但案經北榮、部立台北醫院等醫療院所、調查局檢測幼兒血液、尿液及毛髮都呈陰性或未檢出後，新北地檢署7月12日偵結，認為查無犯罪證據，將園長和8名教師不起訴。

但臉書專頁「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」隨即發文表示，檢察官實際記載了孩子在幼兒園所遭受的一切傷害，檢察官卻不採納，結案書類中甚至連孩子的班級都寫錯、家長陳述的詳細內容也有出入，強調為了孩子，將透過律師提出刑事再議狀，追求事實的真相。

餵藥案共有31名告訴人提告，事後有8人聲請再議，新北地檢署18日整理本案卷證後，陳送台高檢再議，台高檢22日收案後，今天正式分「上聲議案」，交由檢察官審核這件再議案。

板橋餵藥案除本件再議案外，所衍生的相關案件，包括台北市議員侯漢廷向台北地檢署告發民進黨總統參選人賴清德10人違反《總統副總統選舉罷免法》、國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室，向北檢控告賴清德、賴辦發言人戴瑋姍2人涉嫌加重誹謗。目前北檢已將賴、戴等人列為「他字案」被告偵辦。

另幼兒園受害何姓2名老師則向北檢控告立委王婉諭、兒權會創會理事長王薇君、賴辦發言人戴瑋姍、民進黨立委羅致政、中原大學副教授招名威5人誹謗及違反《個資法》。