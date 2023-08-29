板橋動物之家一次收容9胞胎。（新北市動保處提供）

9胞胎每隻都頭好壯壯。（新北市動保處提供）

新北市動保處板橋動物之家日前受理三峽區民眾送交一窩幼犬，原本以為只有1到3隻，送交當天幼犬送到，當場驚呆所有人，竟是9隻一模一樣超萌的小黃犬。經過動物之家除蚤、驅蟲、施打疫苗及絕育，稍微長大了的小黃犬也懂事了一些，聽得懂簡單指令、也都乖巧親人，目前認養影片已po上動保處網站及臉書，有意認養的民眾可向板橋動物之家查詢。

送交9隻小黃犬的三峽區陳小姐說，年前住家附近來了隻親人的黃犬，某日看到黃犬乳頭脹大在撿垃圾吃，驚覺應是已經當了媽媽，因擔心黃犬媽媽及小狗安危，每日定點給罐頭取得黃犬媽媽信任，終於在一廢棄倉庫找到黃犬媽媽及幼犬藏身處。

陳小姐帶回乖巧的黃犬媽媽及幼犬們，並與鄰居協商共同提供一可遮風避雨臨時處供黃犬媽媽哺育幼犬，只是隨著小黃犬們斷奶，雖然陳小姐原本就有意願認養熟識的黃犬媽媽，只是9隻小黃犬一時也不知該如何送養，後經鄰居提醒才向板橋動物之家求助。

板橋動物之家站長徐愛明表示，9隻小黃犬每隻都頭好壯壯，都有除蚤及服用驅蟲藥，也都施打第1次疫苗，經過一段時間的照護觀察，完成絕育手術的小黃犬們每隻都長大了一些，也都很乖巧親人，很適合進入家庭與人為伴。

動保處表示，民眾至動物之家認養毛寶貝，除可免費植入晶片、寵物登記及終身施打狂犬病疫苗及樹葬等專屬優惠外，只要曾於新北市動物之家認養毛寶貝的飼主，凡邀請親友至動物之家認養毛寶貝、成功推薦新的飼主認養，推薦人即可獲得多項超值好禮，當年度多價混合疫苗免費預防注射，並獲得外寄生蟲預防滴劑、寵物食品等贈品。