有媽媽在臉書發文，指6月起陸續被人砸店、開槍，甚至小孩就在一旁。批報案至今沒有下文，到現在也還沒開庭。桃園警方表示，5、6月發生的傷害、毀損案件，已經逮人送桃園地檢署偵辦，8月毀損案已經報請檢察官緝捕中，至於開槍則由其住處的三峽警分局處理。

媽媽控訴，指6月發生砸店，小孩就坐在玻璃旁邊，她和小孩都受傷。7、8月還到自己住處開鋼珠槍，8月還有第2次砸店，甚至把榔頭從窗戶外直接丟進來室內。媽媽又說，報案單厚厚一疊，走警察局向走廚房一樣，4月案件至今尚未開庭。媽媽又說，家裡被開槍，鶯歌鳳鳴所員警還大言不慚的跟我說可能是熱脹冷縮造成的。媽媽痛批，要吃案也不是把人當白癡耍。她說，知道是前東家做的，不過是生意比較好，眼紅才做這些事情。

桃園警方表示，於5月及6月衍生傷害及毀損案件，已將相關涉嫌人查緝到案，並移請桃園地檢署偵辦。8月底發生之毀損案件，已報請地檢署檢察官指揮偵辦，目前已掌握犯嫌身分積極追緝到案。

至於有關被害人於新北市住處遭鋼珠槍毀損一案，當時轄區分局已受理偵處中。警方嚴正聲明，絕不容許任何人以暴力脅迫手段影響社會治安 ，違法者必追究法辦。