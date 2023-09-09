立疆開發10日辦理SRF發電廠設廠說明會，民眾強烈抗議反對設廠。（蔡明亘攝）

走入桃園觀音大潭里，可見道路邊掛滿抗議布條，上頭寫道「經濟部、鄭文燦特許設廠毒害觀音人踹共」等語。（蔡明亘攝）

立疆開發10日辦理SRF發電廠設廠說明會，居民齊聚抗議反對設廠，民代不分藍綠到場聲援。（蔡明亘攝）

桃園觀音大潭里反對SRF發電廠進駐，在道路邊掛滿抗議布條。（蔡明亘攝）

桃園市觀音桃園科技工業園區將有3間固體再生燃料（SRF）發電廠將進駐，3間廠商接連辦地方說明會，繼可寧衛、台灣立方後，今為立疆開發辦最後一場，齊聚400多人到場。業者說明設廠規畫後，許多居民高聲抗議，控訴政府黑箱作業，要SRF廠滾出觀音。多位民代也與民眾同一陣線，喊話政府他們不要回饋，不想承受更多汙染，控訴「大潭的尊嚴被壓在地上踐踏！」表達強烈抗議。

走入大潭里，可見道路邊掛滿抗議布條，上頭寫道「經濟部、鄭文燦特許設廠毒害觀音人踹共」、「暗渡陳倉黑箱作業把觀音人當白癡」、「不把觀音人當人看」、「沒溝通沒環評違反桃科設廠標準強行通過」、「已經建廠才來說明會胡搞、亂搞、瞎搞」等語。

今日第三場說明會，除了長輩外，也有不少青年到場，高舉抗議手板，控訴「今天不抗爭，明天汙染禍延子孫」、「拒絕用肺發電」、「政府騙人！大潭里民受害」、「滾出觀音」、「SRF藐視民意，官逼民反」等。有居民感嘆，住大潭60年，來了大潭電廠、生質能中心及其他小型焚化爐，永遠與燃燒的味道作伴，再蓋下去真的會包圍大潭，汙染降到最低仍是汙染。

更有居民說，過去政府核准時居民都不知道，現在的大潭，冬天像仙境一樣，但全都是汙染，叫民眾如何生存，觀音的汙染已達極限，里民有血有淚，不想將汙染債留子孫，質疑設廠一定要設在觀音，沒其他選擇？抗議政府核准設廠黑箱作業，都沒向民眾說清楚講明白。

大潭里長彭明聰指出，大潭里民既生氣又痛苦，是生活在大潭的真實寫照，全區環評對大潭相當不公平，政府只知道一間間丟進大潭卻不負責任，且3場說明會只派事務官來，究竟市府有無研究檢討，他氣憤表示「大潭為何要承擔這種罪惡，回饋對我們一點意義都沒有，根本是把大潭里的尊嚴壓在地上踐踏！」

市議員吳進昌表示，若沒辦說明會，居民根本不知道要蓋廠，也不會知道真相，建議移去退役核電廠，他也喊話，若政府持續無視民意，將前往經濟部抗議，喊話民眾要捍衛自己的生存權，同時做市府的後盾，若沒展現強大民意，市府恐難說服中央。

市議員許更生也說，今天不僅大潭里民到場，周邊鄰近幾個里也都來關心，大潭人並不孤單，大家都是為了這塊土地好，反對SRF設廠。他強調，既然前朝做錯事，現在就要連線民意，讓市府撤銷進駐設廠。

「3場說明會只把廠商推出來，政府在哪裡？」立委黃世杰質疑，大家希望政府出面說明是否有黑箱作業，是否違背桃科規定和環評承諾就發放入園許可，他將要求中央單位說明，解釋當初為何可核准入園。另外未來若違法造成汙染，後續如何公開透明監督，是否有相關機制再撤銷許可，若政府不出來說明，絕不同意業者蓋廠。

市議員涂權吉指出，3間SRF進駐觀音竟然議會毫不知情，過去經濟部與前朝鄭市府開會，不到一個月就拍板通過，沒公聽會也沒環評，竟以國家重大政策專案通過，簡直是私相授受，沒正常程序就讓其合法化，令人無法接受，盼能重啟審核，盼政府聽見觀音的聲音。

立疆開發代表劉佳鈞說明，桃園許多民代都質詢過垃圾、掩埋場及產業廢棄物等問題，且桃園的產業發展也連結鄰近新竹地區，是桃竹產業鏈，產業發展需要好的廢棄物轉能設施。對民眾來說，相信桃園的汙染管制有環評總量管制，這麼多工廠、處理廠排放量高，他們則是固定的，可降低汙染排放量，也相信可成為最嚴格的廠家。

據悉，經濟部與環保署2020年在「研商桃園科技工業園區再生能源產業申請入園案」會議時決議，請桃園市政府同意再生能源廠商於符合入園條件下進駐桃科園區。將進駐觀音的SRF廠商為可寧衛、台灣立方與立疆開發，分別占地3、2.6、8公頃。

經發局開發管理科長林彥良表示，過去核准入園有重要條件，不能做廢棄物處理機構，不能把垃圾帶到桃科，只能燃燒SRF燃料棒。前2場說明會結束後，皆有把民眾心聲回報給市府，上次會議有討論會搜集相關意見，再向市府專案報告，後續再決定政策走向。