桃園市楊梅區楊湖路一段與中山南路口，近日發生貨車行駛中突然故障事故，整輛車困在馬路正中間動彈不得，所幸巡邏員警及時發現，與駕駛和熱心民眾一同揮汗推車，迅速協助將故障車輛排除。

楊梅警分局指出，楊梅派出所巡佐郭益成、警員許喬琦13日中午12時25分許，巡邏行經楊梅區楊湖路一段與中山南路口時，路口號誌已轉換為綠燈，但一輛貨車停在馬路中央未向前行駛，兩人上前了解關心。

原來是貨車在行駛途中發生故障，才會困在馬路中央，由於故障地點位在交通要道，為維護駕駛及其他用路人安全，警方立即將巡邏車停放在事故車後方警示來車，並協助司機將貨車移置路旁，在警方及熱心民眾幫忙下，順利排除此次事故，讓交通恢復順暢。

楊梅警分局表示，同仁能即時給予民眾關懷及協助，為民服務精神值得嘉許，同時也提醒民眾，如遇車輛故障，應先於車輛後方擺放警示標誌，並開啟車輛警示燈，以警示其他用路人，降低發生交通事故的風險。