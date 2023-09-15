桃園市青埔青塘園被稱為「桃園版秋紅谷」，大型生態公園是民眾休憩熱點，日夜都吸引遊客觀賞的雙塔景觀橋更是青埔地標之一。近日市府舉辦世客博活動，青埔湧入大批遊客，民眾反映青塘園內步道未完整串接、埤塘水生植物覆蓋面積過大、引水道積淤等問題。養護工程處表示，將逐步改善並優化遊憩環境。

立委魯明哲指出，日前接獲青溪里長李詠芳陳情，青塘園數項環境問題須改進，為一次性改善，便邀集新工處、養工處等單位一同會勘。反映問題包括常有民眾通報青塘園旁新建美術館，未與園內既有步道連接，遊客逛一逛突然發現沒步道了，需繞路才能走到景觀橋，且廁所外也無步道可連至園內步道，建議消除斷點。

魯明哲表示，青塘園內埤塘是一大特色，但水面上的水生植物覆蓋面積愈來愈大，需整理改善景觀，另園內的小型灌溉水池也嚴重積淤，盼相關單位盡速改善，讓青塘園更舒適美觀。

養工處回應，目前青塘園廁所旁僅有單一通行路線，將增設踏石步道串聯，另於兒美館坡下矩形觀景平台也將增設踏石步道，並加防護欄桿，待世客博閉幕後施作。

養工處說明，水域環境中，景觀橋北側已定期整理，但與兒美館側有對比落差，將針對過多水生植物和雜草作整理，另青塘園的進水渠道上，將改善圓形進水口旁步道凹陷與青苔雜草，至於引水道的淤泥雜草15日已派員清理完畢，養工處將逐步改善青塘園環境，提供民眾優質休憩場域。