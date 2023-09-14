今年度的「桃園市樹木修剪教育訓練暨認證考試」正式啟航，認證考試擴大辦理5梯次。(工務局提供／蔡依珍桃園傳真)

為改善路樹遭剃頭、攔腰砍等修剪不當狀況，桃園市工務局2017年試辦樹藝師認證考試，通過者才能在桃園從事樹木修剪工作，6年來已核發921張合格證，因效期僅3年，為滿足逾期失效者重新考照，今年在9月和10月擴大辦理5梯次，並另請專家學者開設教育訓練課程，希望提升整體市容。

桃園市政府工務局樹木修剪認證考試自2017年試辦，迄今已核發921張合格證，2020年12月21日由農業部及桃園、台北、新北市政府3首長簽訂「北北桃樹木修剪MOU簽署備忘錄」，宣誓「北北桃核發樹木修剪證照效力等同、限本人使用、合格證效期3年、無回訓制度」，讓3市從業人員可跨市進行樹木修剪，共同為北北桃生活圈景觀美質盡心力。

今年度的「桃園市樹木修剪教育訓練暨認證考試」正式啟航，在「樹木修剪技術認證考試」規畫上，為滿足合格證失效者重新考照，新年度認證考試擴大辦理9月15日、9月27日、10月4日、10月11日、10月12日辦理五個梯次，考試內容分為3部分，包括「學科筆試測驗」、「術科鑑別測驗」及「術科實作測驗」，採取分階段進行，受測者須第一階段學科筆試達70分及格後，才能參加下午術科鑑別及修剪實作兩階段測驗，三階段各項測驗皆達70分及格後，才能得到合格證，以確保經過層層考核，能夠篩選並核發具有實力的景觀從業人員，為桃園市容盡一份心力。

「教育訓練課程設計」上包括初階班和進階班；初階班112年度採數位化及實體化雙軌進行，分別於9月14日、9月26日及10月3日辦理三場次實體化課程及不限場次數位化課程，針對合格證失效者或業務繁忙者，可自行安排時間循網路數位化課程學習吸收新知；另針對首次接觸受訓考照之業者，則可以參加實體化課程，方便現場與講師面對面的交流討論、請教。

工務局今年特別聘請專業教授講解及示範景觀樹木修剪下刀方法與疏刪、短截及不良枝判定標準，讓學員了解適當修剪不僅可促進樹木健康生長、減低樹冠風阻，以防患風災、增加樹體通風及採光，減少病蟲害發生、亦能促進生理作用，使開花結果更漂亮，並提供整株喬木，讓學員實際爬梯演練修樹過程，也將教授現場指導學員脊線領環之下刀要領，以修正一般錯誤觀念。

進階班課程則針對已取得合格證者進行進階高空作業樹木修剪課程訓練，並確保人員安全性，以參訓者公司推派並完成該員保險作業始得完成報名資格，會後進行測驗，參訓者及格後將取得進階課程結業證書。

工務局也特別建置樹木修剪專屬網站「樹業有專工」，將相關法規、活動訊息及合格證資訊公開，方便從業人員及市民查詢。桃園市政府工務局將持續爭取預算辦理樹木修剪教育訓練及認證考試業務，除了基礎課程外，若學員已取得合格證者，可經所屬公司推派參加進階班課程訓練，進階課程將於9月18日開放報名。