桃園市警察局1名巡官日前在台北市警察局1間派出所服務時，被檢舉涉嫌浮報加班費，據了解，台北警自清後報請台北地檢署指揮。因該巡官5月調動至桃園市保安警察大隊服務，檢察官14日指揮新北市調查處到保大搜索，並將巡官帶回。
據了解，該巡官在北市1間派出所服務時，涉嫌浮報加班費遭到檢舉，警方自清後報請檢察官指揮。另該巡官不到30歲，在警大負責內勤業務，期間勤務表現正常。警方則說，全力配合調查。
桃園市警察局1名巡官日前在台北市警察局1間派出所服務時，被檢舉涉嫌浮報加班費，據了解，台北警自清後報請台北地檢署指揮。因該巡官5月調動至桃園市保安警察大隊服務，檢察官14日指揮新北市調查處到保大搜索，並將巡官帶回。
據了解，該巡官在北市1間派出所服務時，涉嫌浮報加班費遭到檢舉，警方自清後報請檢察官指揮。另該巡官不到30歲，在警大負責內勤業務，期間勤務表現正常。警方則說，全力配合調查。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。