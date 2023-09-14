桃園市警察局1名巡官日前在台北市警察局1間派出所服務時，被檢舉涉嫌浮報加班費，據了解，台北警自清後報請台北地檢署指揮。因該巡官5月調動至桃園市保安警察大隊服務，檢察官14日指揮新北市調查處到保大搜索，並將巡官帶回。

據了解，該巡官在北市1間派出所服務時，涉嫌浮報加班費遭到檢舉，警方自清後報請檢察官指揮。另該巡官不到30歲，在警大負責內勤業務，期間勤務表現正常。警方則說，全力配合調查。