除了朱立倫，國民黨副主席連勝文以及多位青年立委參選人今也與會，並由青年助講團代表以拳擊手套打爆民進黨爛政看板，展現青年站出來、團結下架民進黨氛圍。（趙雙傑攝）

國民黨「全國青年助講團」今正式成立，黨主席朱立倫表示，年輕夥伴是國民黨的希望，他期許所有青工夥伴、青年團好朋友以及年輕民意代表勇敢出來發聲，一起做國民黨總統參選人侯友宜與立委參選人最大的支持者與分身，到各地宣講團結所有力量。他也強調，若每個人都堅持自我，不會成功，大家要以大我為主。

全國青年助講團約70人，由各縣市40歲以下青年民意代表、青年組織幹部組成，選舉期間將深入全國各地，為國民黨提名總統候選人侯友宜以及立委提名人助講造勢。除了朱立倫，國民黨副主席連勝文以及多位青年立委參選人今也與會，並由青年助講團代表以拳擊手套打爆民進黨爛政看板，展現青年站出來、團結下架民進黨氛圍。

朱立倫致詞時，先向年輕夥伴道謝，強調「國民黨的希望就是在大家」。他說，很多年輕朋友去年大選時一起打拚，非常感謝青工會、青年團的青年夥伴，而去年選上的民意代表為民眾服務，就是代表民眾的心聲，相信每位年輕朋友都很拚。

朱立倫說，民進黨執政這幾年，台灣民主變成「以民進黨為主」，就是民進黨做什麼都是對的，社會都是錯的。像是缺蛋的時候，媽媽們都買不到蛋，引發民怨，結果農業部長的解決方式就是進口雞蛋，大家以為是照規矩、法制來做，但後來發現有很多奇奇怪怪的事情，每顆蛋居然可以補貼32元，大家可以接受嗎？一家公司二月成立、五十萬資本額，可以獲得政府補助一、兩億元，這不是跟小吃店賣快篩劑一樣？這麼多奇奇怪怪的事情都在民進黨執政時發生。缺電就賺光電、缺快篩、口罩就賺快篩、口罩，現在缺蛋也在賺，這是標準的發國難財。

朱立倫也指出，現在萬物皆漲，只有薪水不漲，我們的希望在哪裡？更多的民怨在青年朋友中爆發；兩岸之間的危機更造成兵凶戰危的狀況下，年輕人不只兵役延長而已，還要準備上戰場，還有教召的問題也對年輕朋友造成很大壓力，這些問題是哪個政黨造成的？

朱立倫直言，民主國家最基本的是做不好就下台，但民進黨為什麼可以準備放鞭炮？準備躺著選？「這中間我們自己要反省、要加油」。他認為，大家應該要讓整個在野力量團結一起，也應該更努力讓大家看到真相、事實，讓民眾知道政黨輪替，是做不好就應該下台，才符合民主的最本原則與公平正義。怎麼能做不好還繼續做？在所有民主國家，像民進黨這樣的表現是應該下台的，所以要靠大家的努力。

朱立倫表示，所有青工夥伴、青年團好朋友以及年輕民代，都是他們的希望與未來，有責任一起打拚，希望大家做侯友宜與立委參選人最大的支持者與分身，在各地宣講，團結所有力量，讓大家共同支持國民黨提名的侯友宜與立委參選人。

朱立倫說，侯友宜是經過最長時間、最多考驗的候選人，從基層到新北市長，經過43年的考驗，不管擔任警察，成為最高的警政署長、警大校長，到新北市府服務13年，擔任新北市長每年都獲得五星級評價，也是滿意度最高，怎麼可能才三、四個月，就被民進黨抹黑造謠就變成這樣？他強調，經過43年考驗的就是「經得起考驗」，最後勝利成功一定是他們的，要有這樣的信心與決心。

朱立倫拜託每位年輕朋友勇敢出來發聲，並強調他從參選黨主席時就自我要求一定做到無私無我，呼籲大家要以大我為主，大我大一點、小我小一點，如果成功一定是在我，那成不了大局，每個人堅持自我不會成功。

朱立倫指出，總統提名過程是大家共同的意見，資訊公開透明。現在就是要團結所有力量，達成政黨輪替、讓台灣更好、讓大家過好日子。從去年的經驗，透過大家的努力，讓台北蔣萬安、桃園張善政、基隆謝國樑高票當選，即便在艱困選區，屏東、高雄、台南、嘉義，表現都受到大家的肯定。如果用這樣的決心與力量，用團結去面對共同目標，相信明年1月13日就會勝利成功。