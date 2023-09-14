國民黨總統參選人、新北市長侯友宜14日將赴美國參訪，民進黨同天在臉書貼文批侯「城市外交交白卷」，指侯兩岸政策一片空白，出國參訪也讓人覺得無聊，質疑侯外交能力。新北市府反擊表示，新北有多達51個姐妹市、友好城市且涵蓋世界各地，並提出侯過去接待歐盟議會及出訪新加坡的實際成績，打臉綠營雙標習性。

新北市府副發言人羅婉庭表示，外交不限形式，最重要的是多元管道交流，她強調，外交不該有黨派之分，呼籲綠營不要再做政治鬥爭，破壞中央及地方的外交成就，外交應是全民同心的要務，相互借鏡，提升人民生活。

市府提出新北外交成績指出，侯友宜6月底與歐盟駐台使節會面後，歐洲經貿辦事處長高哲夫主動在推特發文提及該次拜會，且和侯談到台歐合作，更於7月份安排來自德國、法國、克羅埃西亞、義大利、波蘭、瑞典等6國的7位跨黨派議員到市府與侯友宜會面。

另外，侯友宜4月出訪新加坡時，對方也相當禮遇侯，包含新加坡副總理兼人民行動黨副祕書長、財政部長黃循財、國家發展部長李智陞、國會議員兼東北區市長朱倍慶、市區重建局長林榮輝，以及經濟發展局副總裁彭鈱荃及代理副總裁劉晉榮等都前去接待，參訪行程也獲得當地主流媒體報導，外交成績亮眼。

羅婉庭強調，新北與世界超過300城市交流，更受到紐約市邀請簽署VLR宣言，她表示，民進黨假裝看不見新北外交成績，不改雙標習性為選舉打擊異己，讓治國陷入失能。