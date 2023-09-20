新北市青年局規畫「新北有課UKO」，10月份提供「個人品牌經營術」、「Canva 實作」等自媒體經營有關的課程，邀請民眾參與，朝網紅之路邁出第一步。

青年局表示，10月課程主要是在彌平青年的學用落差，並搭上現正熱門的自媒體風潮，規劃完整的個人品牌經營講座。如10月23日登場的「零基礎學排版 Canva 實作」，課長3小時，講師為中華數位設計創作協會理事長蔡雅琦，將帶學員用Canva平台製作社群貼文模板等。

青年局說，除了Canva實作課程外，需要高效率和持續創作的話可報名「AI 效率工作術」和「曼陀羅思考法」；需要設計排版有「Canva 實作」課程；需要行銷，新北有課還有「個人品牌經營術」，課程多元豐富。

「新北有課UKO」也提供多項抽獎禮品，只要參與6次課程就有機會獲得 Apple AirPods Pro II、Marshall Emberton 無線藍芽喇叭、富士拍立得相機、SAMSUNG行動電源等多項好禮，講座完全免費，名額有限，青年局歡迎民眾踴躍報名。