新北市警局瑞芳分局組成專案小組，天一亮就帶著蕭嫌回到現場找尋遭其棄置的槍支。（翻攝照片／張志康新北傳真）

新北市警局瑞芳分局組成專案小組，天一亮就帶著蕭嫌回到現場找尋遭其棄置的槍支。（翻攝照片／張志康新北傳真）

新北市警局瑞芳分局組成專案小組，天一亮就帶著蕭嫌回到現場找尋遭其棄置的槍支。（翻攝照片／張志康新北傳真）

新北市警局瑞芳分局組成專案小組，天一亮就帶著蕭嫌回到現場找尋遭其棄置的槍支。（翻攝照片／張志康新北傳真）

新北市雙溪區雙泰產業道路25日晚間9時左右，傳出一聲槍響，警消趕到現場，將傷者送醫急救不治身亡。新北市警局瑞芳分局漏夜偵查，起出土造槍枝一把、子彈數枚，疑似是土造槍枝走火釀禍，現正持續調查釐清真相。

據警方調查，家住新北市新莊，今年60歲的蕭男，25日下午1時許，由友人駕車，載著他與74歲的張男一起，自新莊往雙溪野營。蕭男報警時聲稱，3人在到達野營地點後，友人於傍晚左右因家中有事先行離開，友人離開後，蕭男與張男一邊飲酒，一邊在營地附近溪流捕蝦。

蕭男指稱，他出門時帶了一把自製的土造槍枝，但突然聽到槍響，前往查看時，發現張男受傷倒地，便向警方報案指張男遭到槍擊。而張男在警消到場後，立即送醫急救，但仍於晚間11時10分傷重不治身亡。

但警方在調閱監視器查看車輛的進出時間，發覺友人離去的時間有異，再進一步詢問蕭男，蕭男隨即改口表示張男因為不熟悉槍枝操作而走火自傷，蕭男發覺事態嚴重，便要求楊男駕車載他到派出所報案，楊男便離開。等到蕭男回到營地，得知張男已經死亡，他為了掩蓋擁有自製槍枝的事實，便將槍枝及數顆子彈棄置河床邊的草叢內。

瑞芳分局在案發後，立即封鎖現場採集跡證，並與新北市警局刑警大隊組成專案小組，共同積極偵辦。專案小組初步依據現場狀況，研判案發經過應是蕭男攜帶自製的槍枝上山打獵，未料卻發生走火意外。

目前鑑識人員已經採集蕭男及張男兩人虎口處火藥殘跡送驗，釐清開槍者；另外也正積極追查駕車的友人到案說明，警方也漏夜報請基隆地檢署指揮偵辦。

26日天亮後，瑞芳分局也帶著蕭嫌回到現場取槍，果然在草叢中找到一把土製槍枝及數發子彈。

瑞芳分局強調，目前仍持續深入釐清真相及查明該槍枝是否涉及其他刑案，並強調查緝槍枝為警察重點專案工作項目，將持續積極檢肅各類非法槍砲彈藥，並向上追溯提供不法槍彈者，以維護社會治安及保障民眾生命、身體及財產安全。

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