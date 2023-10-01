新北市政府及台灣咖啡發展協會合作於10月4至6日辦理「北臺灣精品咖啡評鑑」。（新北市農業局提供／蔡亞樺新北傳真）

10月1日是國際咖啡日，為了讓咖啡愛好者認識北台灣精品咖啡，新北市農業局與台灣咖啡發展協會合作，於10月4至6日辦理「北台灣精品咖啡評鑑」，並於10月6至22日在鶯歌農會捷運通廊道停車場舉辦「精萃時光咖啡農創市集」，邀請民眾來市集喝杯好咖啡。

農業局指出，北台灣精品咖啡評鑑包含北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣6縣市、23位咖啡農友，共提交28件報名賽豆，評鑑將於10月4日至6日台北矽谷國際會議中心舉辦，由8位具咖啡生豆品質鑑定相關證照之專業感官評審進行兩階段評鑑，第一階段針對生豆進行物理篩選。

農業局進一步指出，第二階段針對通過物理篩選者採用國際通用的SCA美國精品咖啡協會杯測方式進行杯測評鑑，選出各縣市的得獎典藏豆。10月7日結合舉辦頒獎典禮，提升農友及北台灣精品咖啡知名度，促進咖啡產業合作交流。

台灣咖啡研究室計畫主持人林哲豪表示，新北市為台灣咖啡消費重鎮，咖啡館數量位居全國前3，顯示北部消費者對咖啡的喜愛，希望透過評鑑，鼓勵農民產出品質優良、具市場競爭力者的精品咖啡，同時拉近消費者與產地的距離，發展在地多元咖啡特色與經濟效益。

農業局表示，精萃時光咖啡農創市集於10月6日至22日舉辦，平日10個攤位、假日則有19個攤位，選在鶯歌農會捷運通廊道停車場。10月7日至8日邀請參賽咖啡農擺攤，10月9、10日邀新北茶農出攤，到市集不只品味香醇精品咖啡、好茶，還能品嘗甜點、輕食，發掘文創小物以及購買農特產品。