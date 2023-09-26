「福商勝蛋品有限公司」將本土蛋和進口蛋加工成液蛋，標誌產地「台灣」出貨。新北地檢署25日搜索福商勝公司及高姓負責人住所，查扣進銷貨帳冊等物證，通知高姓負責人及3名廠務主管和1名會計到案說明。檢方認為被告違反食安法及商品虛偽標記等罪，犯罪嫌疑重大，分別諭知被告張姓廠長、張姓主管、呂姓主管分別以10萬、5萬、6萬元交保。

新北衛生局查出，福商勝公司向中央畜產會購入產地土耳其、巴西及美國等地的進口蛋3批後，在6月至8月間與國產蛋混合加工製成未殺菌液蛋共20974公斤，標誌產地「台灣」，再出貨給北部業者。

新北地檢署20日打擊民生犯罪專組檢察官雷金書分案調查，25日檢察官指揮調查局新北市調查處，兵分兩路，搜索福商勝公司為於新北市新莊的營業處所及高姓負責人住家，查扣進銷貨帳冊等物證，並通知高姓負責人、張姓廠長、張姓生產部主管及呂姓品管部主管及張姓會計到案說明。

檢方指出，福商勝蛋品有限公司明知依食品安全衛生管理法規定，食品販賣不得有假冒情事，竟涉嫌將其透過中央畜產會自土耳其、巴西及美國等國輸入的蛋品，加工製成蛋液後，虛偽標示「原產地」為「台灣」，將外國生產的雞蛋假冒為臺灣生產，出貨銷售予烘焙及團膳業者，影響國人健康及消費者權益。

檢察官於訊問完畢後，認3名被告涉嫌共同違反食品安全衛生管理法第15條第1項第7款，並觸犯同法第49條第1項食品假冒、刑法第255條商品虛偽標記等罪嫌，犯罪嫌疑重大，分別諭知被告張姓廠長具、張姓主管及呂姓主管分別以10萬、5萬、6萬元交保，並將持續追查蛋品流向。