屏東明揚大火造成10死113傷，明揚廠區倉庫被揪出有超量30倍的化學物品，國民黨新北市議員洪佳君關切，如同樣的事情發生在新北，消防隊員是否能提前掌握廠區狀況，消防局長李清安回應，新北市不可能發生這樣的事，只要存量超過1倍，新北市安管系統就會列冊管理。

李清安進一步表示，工廠負責人應該要做維護申報，跟救災單位做結合應該就不會發生憾事，新北市有476個需要維護的場所，都會鍵入新北市的安管系統與119派遣系統，並配合現場救災節奏，所以119受理報案後，列管工廠就會跳出來，告訴消防員這是我們要注意的化學工廠，避免不必要的死傷。

對於明揚大火發生後，中央與地方互踢皮球，洪佳君詢問，「如發生在新北該由誰來查？」李清安說，這涉及到兩法令，一是屬於內政部消防法下面的子法危險物品管理辦法規定，超過管制量內政部消防法都有規定；如加工出口區歸屬經濟部，經濟部另有工廠輔導法，或中央的環保單位有毒性化學物質管理法，不知為何會互踢皮球，但新北在安全不打折。

洪佳君表示，屏東大火全國矚目，其他縣市政府也開始檢視未雨綢繆做準備，針對消防員危險職務加給增15％，今年7到12月由中央統籌發放，但明年度需由各縣市自行埋單。

李清安回應，明年度消防員危險職務加給，我們會想辦法編列到預算內，但仍希望中央能比照警察加給一條鞭，增額部分中央能做統籌分配或額外補助，給予更多的支持。