嘉縣1名34歲女子從民國110年12月起至今年8月底，打119電話達1500通，曾經1晚10通以上，深夜報案緣由竟稱心情不好，令嘉義市消防局相當困擾，日前依消防法開罰，最重可罰鍰5萬元。

根據嘉義市消防局統計，34歲女子從110年12月起至今年8月底，利用5隻不同手機門號打119電話達1500通，撥打電話時間集中在深夜時段。

嘉義市消防局執勤人員耐心詢問是否要救護車或是消防車，電話那頭的女子則說「心情不好」，反問「自己是不是有病」，執勤人員告知其行為恐觸法。

嘉義市消防局副局長郭立昌今天告訴中央社記者，之前顧慮到她自述有生病，執勤人員以勸導為主，但近日變本加厲，曾經1晚打119超過10通，執勤人員不勝其擾。

郭立昌表示，執勤人員告知此女惡意撥打119，嚴重影響勤務，多次勸阻並告知法條，對方還口出惡言，消防局才施鐵腕開罰；依據消防法，最重裁處新台幣5萬元罰鍰。

郭立昌強調，由於地方自治原則，各消防單位秉持著為民服務態度，若非「惡意」通報119，大多先以說明、勸導為主，不得已才會開罰。

嘉義市消防局提醒民眾，惡意撥打119容易分散救災救護能量，也易造成真正有需要的民眾無法及時撥通電話進線，致延誤救災救護的狀況產生，因此，對於違法民眾將依法究責，不容民眾等閒視之，好將消防資源留給需要的人使用，共為防災、減災盡分心力。（編輯：陳仁華）1121008