打麻將太激動！新北市1名70歲的周姓婦人和朋友在家打麻將，因為連胡好幾把牌，就在快聽牌的時候，精神過於亢奮，導致當場休克倒地，幸好朋友第一時間對他實施CPR，救護人員到場後持續電擊，婦人才撿回一命。原來她患有「心碎症候群」。

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據了解，這名70歲周姓婦人沒有心臟病史，日前和朋友在家中打麻將，已經二次「連莊」的她，又快要聽牌，疑似情緒亢奮，突然雙眼一黑倒在地上，手裡還緊緊握著麻將一筒。

婦人突然倒下沒有呼吸心跳，牌友在電話中聽119指示CPR，4分鐘後救護人員到場接力電擊。電擊3次注射強心針，婦人昏迷12分鐘終於甦醒。

新店耕莘醫院黃致翰提到，該患者到院時已經恢復呼吸心跳，經診斷為少見的”心碎症候群”，”心碎症候群” 指在劇烈的情緒反應後，心臟的尖端忽然罷工不收縮，可能導致心因性休克，甚至引起致命性的心律不整，使病人失去脈搏與呼吸，並因腦部缺氧而意識昏迷。

周女士說，好在自己運氣很好，倒下後有119利用線上指導民眾CPR、救護人員專業急救處置等，第一時間獲得最好的急救處置，讓他可以順利在手術後康復出院，並接受後續追蹤治療。她也感謝新店耕莘醫院醫療團隊後續的照護，能讓他現在生活跟正常人一樣，可以四處遊山玩水享受生活。

新店耕莘醫院鄒繼群院長特別呼籲，挽救性命的關鍵在於儘早啟動「生命之鏈」6大環節，從「儘早呼叫119求救」、「儘早實施CPR」、「儘早AED電擊去顫」、「儘早施予高級心臟救命術」、「醫院端的心臟停止後照護」到「癒後復原」等，每項環節時間越短，可提升到院前OHCA患者的急救成功率。