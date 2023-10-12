HE TRIED TO WARN 'EM pic.twitter.com/284lM8XeFM — Philadelphia Phillies (@Phillies) October 11, 2023

BRYCE HARPER IS THE KING OF PHILADELPHIA BUILD THE DAMN STATUE pic.twitter.com/R58zTS186N — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) October 11, 2023

季後賽4號種子費城人前役遭逆轉吞敗，無緣在勇士主場寫下2連勝，不過具有大賽屬性加成的費城人回到「友愛之邦」，靠著G2發生跑壘失誤的哈波（Bryce Harper）單場雙響炮、4打點帶動下，費城人以10比2輕取勇士，輕鬆拿下G3聽牌，費城人再一勝就能連續2年打進國聯冠軍賽。

季末棒子逐漸加熱的費城人打線，即使面臨1分落後也不足為慮，3局下埋伏在第7棒的卡斯提阿諾（Nick Castellanos）先揮出陽春炮追平比分，接著費城人又陸續攻佔一三壘，棒次輪到哈波則是沒在客氣，把勇士先發投手艾爾德（Bryce Elder）的內角滑球轟往右外野形成三分彈，費城人攻勢不停歇，迅速拉開5分領先差距。

5局哈波又打出陽春砲，完成單場雙響炮演出，繞壘時還刻意直視著勇士游擊手阿西亞（Orlando Arcia），因為前戰哈波跑壘判斷失誤葬送勝利，阿西亞慶祝時刻意嘲諷哈波，兩人結下樑子。費城人再藉由崔伊騰納（Trea Turner）、卡斯提阿諾及馬許（Brandon Marsh）分別貢獻陽春炮，突破雙位數得分。

哈波生涯首次在季後賽打出雙響炮，根據大聯盟官網記載，哈波效力費城人時在季後賽所轟出的9支全壘打，能夠排在隊史第3多，僅次於40場比賽擊出11轟的沃斯（Jayson Werth）及45場10轟的厄特利（Chase Utley）。哈波第2年為費城人打季後賽，可怕的是此戰只是他的第22場比賽，開轟效率驚人。