MLB推薦賽事 : 10/19(四) 08:03，休士頓太空人@德州遊騎兵 (系列賽第三戰)

德州遊騎兵本季大多時間都盤踞在美聯西區榜首，但例行賽最後階段卻跌落王座掉進外卡，但季後賽的遊騎兵無人能擋，前兩輪陸續擊退坦帕灣光芒及巴爾地摩金鶯兩支美東強權，季後賽仍未嘗敗績(7勝0敗)。而衛冕軍休士頓太空人季後賽第二輪淘汰明尼蘇達雙城後，已連續7個賽季闖進分區冠軍戰，但面對遊騎兵已經吞下二連敗，衛冕之路極為嚴峻。

系列賽首戰，太空人派出今年季中鳳還巢的維蘭德(Justin Verlander)掛帥先發，維蘭德先發6.2局失掉2分自責分，表現中規中矩，但太空人打線不爭氣，全場僅敲出5支零星安打，最終遭到遊騎兵完封。系列賽第二戰，遊騎兵1局上半就攻下4分奠定勝基，太空人雖然靠著3發全壘打拿下4分，但6次得點圈機會都無功而返，系列賽陷入0勝2敗的落後局面。

系列賽第三戰將移師德州舉行，遊騎兵將派出老將薛茲爾(Max Scherzer)先發，薛茲爾因傷已缺陣一個月，例行賽最後一次面對太空人僅投3局就狂失7分，近兩年季後賽表現也不盡理想，筆者不看好薛茲爾能壓制太空人打線。太空人則推出C.哈維爾(Cristian Javier)先發，C.哈維爾在季後賽特別神勇，生涯季後賽自責分率僅有1.91，今年季後賽第二輪面對雙城也繳出5局0失分的優質表現，筆者看好C.哈維爾能帶領太空人中止二連敗。

遊騎兵此戰最大的隱憂是先發投手薛茲爾的狀態，除了超過一個月沒有實戰投球外，薛茲爾在例行賽最後三次先發都投不滿90球，續航力已大不如前。遊騎兵雖然拿下二連勝，但牛棚狀態並不穩定，老將查普曼(Aroldis Chapman)出賽2場失1分，被擊球內容十分不理想，多次被擊出強勁飛球，若薛茲爾無法拉長投球局數，被迫提早上班的遊騎兵牛棚可能會是太空人打線的突破點，筆者看好太空人能在客場扳回一城，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。