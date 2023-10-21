Adolis Garcia gets drilled after his HR and the benches clear in Texas pic.twitter.com/ABJj0SGxbf — Barstool Sports (@barstoolsports) October 20, 2023

A heated exchange between Adolis Garcia and Martín Maldonado. pic.twitter.com/2vB883oCh1 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 20, 2023

美聯冠軍賽G5爆發板凳衝突，遊騎兵強打賈西亞（Adolis Garcia）在開轟後的下一個打席遭到觸身球伺候，導致雙方人馬傾巢而出。不過賈西亞自己也在開轟後做出挑釁動作，太空人先發捕手馬多納多（Martin Maldonado）全都看在眼中：「他做過最糟的事就是喚醒了我們。」

遊騎兵帶著1分落後進入6局下，擔任第4棒的賈西亞在壘上兩個人時，逮中韋藍德內角速球轟出逆轉3分炮，賈西亞緩慢走向一壘，直到球確定出去的那一刻才開始繞壘，還用力把球棒砸在地上，這發3分炮讓遊騎兵反倒取得2分領先。

「我們來到季後賽了，而且這是非常關鍵的時刻，當你有所表現就會慶祝，這就是我們能走到這一步的緣故。」只是當挨上觸身球，賈西亞第一時間反而是找上了身後的馬多納多對峙，而非肇事的阿布瑞尤（Bryan Abreu），「那時火氣一時上來，當下被觸身球擊中後，我馬上就向他（馬多納多）表達不滿，那都是一瞬間所發生的事。」

太空人強調並不是故意投出觸身球，不過阿布瑞尤仍然遭到當場驅逐，太空人牛棚頓時出現混亂，總教練貝克說：「我們想努力打贏比賽，就不會期待在壘上增加跑者，要如何證明我們是故意的？這就是我不明白的地方。」