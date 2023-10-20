本季客場表現（51勝30敗、主場只有39勝42敗）相當突出的太空人，延續G3猛烈聲勢，全場狂敲11支安打回10分，終場10比3力退遊騎兵，連續2戰痛宰對手，寫下季後賽客場4連勝，若算上例行賽則是客場8連勝。

G3打線徹底爆發的太空人，首局率先發難，陸續蒐集二壘、一壘及三壘安，遊騎兵先發投手希尼（Andrew Heaney）只投了10顆球狂掉3分，儘管抓到兩個出局數，遊騎兵還是選擇提早啟動牛棚，由唐尼（Dane Dunning）接替投球任務，希尼此戰只投0.2局失3分。

連續兩場都在比賽前段落後，遊騎兵2局下靠著賈西亞（Adolis Garcia）陽春炮開張，也是今年季後賽第3轟，該局遊騎兵攻勢不停歇，前一場轟出雙響炮的賈許楊（Josh Jung）在壘上兩名隊友時，揮出氣勢驚人的飛球，只可惜見高不見遠形成高飛犧牲打，遊騎兵打回2分，暫時以2比3落後。

3局下遊騎兵席格（Corey Seager）開轟追平，只是太空人打線太可怕，4局上創造滿壘機會給季後賽最可怕的猛獸阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez），雖然只讓他擊出高飛犧牲打掉1分，不過季末棒子復活的阿布瑞尤（Jose Abreu）補上三分炮，太空人單局還是進帳4分，7比3再次超前遊騎兵。

直到7局上兩隊分數才再次變動，麥柯密克（Chas McCormick）把前場未被排進先發的怨氣出在對手身上，敲出兩分炮再次拉開雙方差距。8局上「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）瞄準第一球轟在全壘打標線上，不過裁判經過錄影重播改判二壘安打，艾爾圖維季後賽第26支全壘打只能再等等，接著阿瓦瑞茲再打出右外野方向穿越安打，太空人10比3遙遙領先遊騎兵。